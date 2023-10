Ondernemers blij met uitstel renovatie Kooybrug: "Protesteren heeft wel degelijk zin"

Op het nippertje besloot demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de werkzaamheden aan de Kooybrug uit te stellen. Het werk is uitgesteld om nogmaals met de regio in contact te komen. Met de auto moesten weggebruikers omrijden via Schagen via de brug bij De Stolpen, dit zorgt al snel voor een half uur extra reistijd.

Op de communicatie tussen de regio en Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden veel kritiek gekomen. "We begrijpen de zorgen die zijn geuit over de impact van de werkzaamheden op de bereikbaarheid en de economie van de regio, en komen snel met duidelijkheid over de start van de werkzaamheden", laat Rijkswaterstaat weten in een verklaring aan NH.

Rijschoolhouder Marcel Rijk is blij met het besluit. "Ik heb leerlingen in Den Helder, maar ook van Den Oever tot Hippolytushoef en Anna Paulowna en die kon ik vanuit Den Helder eigenlijk niet meer bereiken", legt hij uit op NH Radio. "Dus dat was lastig, die zouden dan met de trein of bus moeten om daar te komen."

Kort geding

Dit weekend kreeg hij te horen dat de afsluiting, die vandaag zou ingaan, niet doorging. "Dan zie je dat protesteren toch wel degelijk zin heeft." Dat gevoel heeft Peter Paul Solkesz van de ondernemersvereniging Den Helder ook. Vorige week spanden meerdere partijen een kort geding aan om de werkzaamheden uit te stellen. Hoewel ze geen gelijk kregen, is er nu wel uitstel. "Ik denk dat het samenspannen van vier ondernemersverenigingen, vier kopgemeentes, een kort geding en de vragen van een Tweede Kamerlid uit deze regio leidden tot het keren van het besluit", zegt hij.

Wat er nu gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De ondernemersvereniging heeft wel een voorstel. "Ik denk dat het nu de gelegenheid is om met elkaar om tafel te gaan zitten." Peter Paul noemt het goed inrichten van een park&ride en een goed mobiliteitsplan. "Het liefst willen wij dat de onderhoudswerkzaamheden gedaan kunnen worden met behoud van één rijbaan, zodat we altijd over die brug heen zouden kunnen."

"Ik denk altijd heel simpel", zegt Peter Paul. "Als we mensen naar de maan kunnen sturen, kunnen we dit ook regelen."