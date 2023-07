Silobouwer Oostwouder in problemen door sluiting Kooybrug: "Ze zetten ons vast"

"Het is echt een ramp." Directeur Ruud Bais van tank- en silobouwer Oostwouder in 't Zand is allerminst blij met de periode waarin de Kooybrug (N99) bij Den Helder dicht gaat voor renovatie. "Het onderhoud aan de brug zet onze transporten compleet op slot."

Oostwouder maakt tanks voor de zogeheten 'vitale secor', onder meer de eetbare olie-industrie, opslagterminals, biobrandstoffen en de waterindustrie in Rotterdam en Antwerpen. Bais: "Die orders staan al heel lang gepland en de transporten staan voor de laatste weken van december. We worden op slot gezet en dat is economisch een groot risico. We lijden nu al heel veel schade om voor de brugsluiting tanks te leveren en omdat we eind van dit jaar niet kunnen leveren."

De onderhoudperiode is gekozen in goed overleg met de binnenvaart, vertelt Andries de Weerd van binnenvaartvereniging Schuttevaer. "Het moet een keer gebeuren en anders gebeurt het op een moment dat het niemand uitkomt. De brug is hoog genoeg voor de meeste vrachtschepen. Bovendien ligt de watersport in de winter zo goed als stil. We zijn met de provincie, ProRail en gemeenten in overleg dat vaarroutes zoveel mogelijk open blijven."

Vast

"Daar heeft Oostwouder in 't Zand niets aan", vertelt De Weerd. "De silo's en tanks zijn ruim twintig meter hoog en zij zijn sterk afhankelijk van de Kooybrug bij Den Helder. Het bedrijf zit straks letterlijk vast tussen twee bruggen in route naar Rotterdam en Antwerpen, omdat de Coenbrug in Zaanstad al ruim twee jaar buiten gebruik is. Daar is nog steeds niets aangedaan door Rijkswaterstaat."