Waar komen die mega-silo's op het kanaal toch vandaan? 'The Making of...'

'T ZAND - Mega-silo's zijn het; vaak rond de twintig meter hoog en ruim acht meter doorsnee. Het afgelopen half jaar zagen we ze regelmatig over het Noordhollandsch Kanaal en door het centrum van Alkmaar voorbijtrekken. De kolossale voorraadbussen worden gemaakt in 't Zand bij het bedrijf Oostwouder. Hoe? Dat zie je in het ondernemersprogramma Pak An Doen van NH.