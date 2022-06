't Zand verzandt door sluiting Stolperbrug: 'Alsjeblieft mensen: Mijd ons dorp!'

Inwoners van 't Zand hebben sinds deze week veel overlast van opstoppingen in het dorp door sluipverkeer. Automobilisten proberen via de smalle Keinsmerweg dwars door het dorp de polder te bereiken of de N9, omdat de Stolperbasculebrug dicht is voor werkzaamheden. "Alsjeblieft mijd ons dorp!", verzucht Gerard Schouten van dorpsraad 't Zand. "Overal staan omleidingsborden, maar ja; mensen gaan helaas echt niet omrijden via Den Helder of Schoorldam."

Dorpsraad 't Zand

Het gaat de hele dag door; eindeloze rijen auto's door het 't Zand. Het is vooral sluipverkeer dat door de sluiting van de Stolperbasculebrug de weg naar Schagen of Alkmaar probeert te bereiken. De Stolperbasculebrug is een belangrijke verbinding tussen de N9 en de N248/N249, het gebied rond Schagen en Anna Paulowna."Het is heel veel drukker in het dorp en het levert soms rare situaties op. Automobilisten doen soms rare dingen als ze haast hebben," zegt Gerard Schouten van dorpsraad 't Zand. Overkant De vlotbrug bij 't Zand is het knooppunt. Er kan iedere keer maar vanuit één richting verkeer overheen, aldus Schouten: "Gelukkig zijn er verkeersregelaars. Daar zijn we heel blij mee, want anders kom je helemaal niet aan de overkant. Dan heb je binnen de kortste keren ruzie over wie als eerst de brug over mag." Ook de bloembakken in het dorp zijn weggehaald en er geldt een parkeerverbod langs de doorgaande weg in het dorp om het verkeer snel door te laten stromen.

Dorpsraad 't Zand