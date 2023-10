Hulpdiensten en bussen mogen bij dichte Kooybrug mogelijk over marineterrein rijden

Als de Kooybrug tijdens de komende werkzaamheden helemaal dicht is, mogen hulpdiensten en bussen van het openbaar vervoer mogelijk over het marineterrein van en naar Den Helder rijden. Zo hoeven ze niet helemaal om te rijden via de officiële omrijroute. De Koninklijke Marine en Rijkswaterstaat zijn hierover met elkaar in gesprek. Buiten deze periode om blijft er altijd één rijbaan open voor de bussen en de nooddiensten. Het is niet mogelijk om ook ander verkeer over het terrein te laten rijden, geeft de Marine aan.

Foto: Kooybrug Den Helder - NH / Jurgen van den Bos

De Kooybrug wordt de komende tijd flink onder de schop genomen. De brug is 30 jaar oud en is toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Vooral de bewegingswerken en de technische installaties zijn aan renovatie toe. Hiervoor is de weg vanaf 23 oktober vier maanden dicht voor automobilisten en de scheepvaart. Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd één rijbaan open waar hulpdiensten, bussen van het openbaar vervoer en landbouwvoertuigen overheen mogen. Ook fietsers en voetgangers kunnen altijd naar de overkant. Er zijn echter een aantal momenten wanneer dat niet kan. Het gaat om enkele avond- en nachtafsluitingen, waaronder 23 keer in maart en april, en eind mei is de brug een week volledig afgesloten. Dan wordt onder andere getest of alles werkt. Marineterrein Voor de avond- en nachtafsluitingen, als de brug voor iedereen dicht is, mogen de hulpdiensten en bussen gebruik maken van het marineterrein om van en naar Den Helder te komen. Eind mei is de brug een hele week dicht; ook overdag. Rijkswaterstaat en de Marine zijn erover met elkaar in gesprek of de bussen ook dan over het marineterrein mogen rijden. Voor de hulpdiensten is sowieso al een uitzondering gemaakt voor die periode. Op de foto hieronder is de toegangsweg van het marineterrein te zien waarover de hulpdiensten en bussen straks worden geleid. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Oostoever Den Helder - NH / Jurgen van den Bos