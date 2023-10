Nog geen arrestatie na explosies Hoorn: "Ik maak me hier grote zorgen over"

Sinds mei zijn er meerdere explosies geweest in de wijk De Grote Waal in Hoorn. Vooral voordeuren moeten het ontgelden na een explosie met mogelijk een vuurwerkbom. "Als burgemeester maak ik me hierover grote zorgen", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.

Vorige week was het nog raak op de Vijzelmolen. De voordeur raakte zwaarbeschadigd bij een explosie. De woning ligt vlakbij die van Joop (82) en Anke (74), waar begin september een vuurwerkbom de voordeur en hal beschadigde. "We hopen maar dat het niet nog een keer bij ons gebeurd", reageerde Joop vorige week.

De politie meldt dat er nog niemand aangehouden is. Het onderzoek is nog in volle gang. "In het onderzoek wordt er uiteraard ook gekeken of er mogelijke verbanden zijn met eerdere explosies. Maar daar kunnen we in deze fase van het onderzoek nog geen uitsluitsel over geven", vertelt politiewoordvoerder Zahra Marhoum.

Extra alert

Ondertussen zijn er grote zorgen bij burgemeester Jan Nieuwenburg. "Onze gemeentelijke handhavers en de politie zijn er extra alert op. Ze doen meer en vaker een ronde in de wijk. We hebben ook regelmatig contact hierover."

Hij geeft aan dat het belangrijk is dat slachtoffers aangifte doen en dat inwoners die iets gezien of gehoord hebben zich melden. Dat kan via de politie, maar ook via Meld Misdaad Anoniem. Camerabeelden die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek, kunnen gemeld worden bij [email protected]

Kijk hieronder waar en wanneer de explosies waren