Gebroken nachten voor Hoornse Joop en Anke door vuurwerkexplosies

Het is ze niet in de koude kleren gaan zitten. Bij Joop (82) en Anke (76) Keizer ging begin september een vuurwerkbom af bij de voordeur. Vannacht was het wéér raak in de Hoornse woonwijk Grote Waal waar ze wonen. "Ik werd er wakker van. Het is zo'n 200 meter hiervandaan."

Foto: Vuurwerkbom Hoorn Joop en Anke Keizer - Inter Visual Studio

Het stel leeft niet in grote angst sinds de explosie, maar een prettig gevoel geeft het ze niet. Hoewel Joop en Anke er weer samen op uitgaan en fietstochtjes maken, vallen ze 's avonds niet meer even gerust in slaap.

"Elke ochtend zet ik de wekker rond vijf uur om de brievenbus weer open te maken" Joop Keizer - slachtoffer vuurwerkbom

In de nacht van 7 op 8 september was het bij Joop en Anke raak, aan de Weidemolen. Er waren door de brievenbus twee zware Cobra-vuurwerkbommen gegooid. De voordeur, kruipruimte en een oude klok die in de hal hangt raakten beschadigd. Twee dagen later was het in de woonwijk opnieuw raak, even verderop aan de Windmolen. Door de explosie raakte een deur uit zijn voegen, de bewoners waren zelf op het moment van het afgaan van de vuurwerkbom niet thuis. En vannacht, een ruime maand later, gaat er wéér een vuurwerkbom af. Ditmaal niet heel ver bij Joop en Anke vandaan, zo'n 200 meter. Tekst gaat verder onder de infopgraphic.

"We hopen maar dat het niet nog een keer bij ons gebeurd", zegt Joop. Naast de materiële schade, heeft Anke een suisoor overgehouden aan de enorme knal. Ze hebben camera's opgehangen, een nachtlamp en Joop draait elke avond de brievenbus, met een zelfontworpen systeem, op slot. "Elke ochtend zet ik de wekker voor dag en dauw om de brievenbus weer open te maken, zodat de krant bezorgd kan worden." Geen vijanden en ook niks met drugs Het geeft Joop en Anke enige geruststelling dat er mogelijk niet doelbewust vuurwerkbommen door hun brievenbus zijn gegooid. "De politie vroeg ook aan ons of we vijanden hebben, maar die hebben we helemaal niet. Ik heb ook helemaal niks met drugs, zelfs nog nooit een joint in mijn hand gehad. Dus waarschijnlijk is het gewoon een vergissing", vertelt hij. Ze hopen dat duidelijk wordt wie en wat erachter zit. "Maar we begrijpen dat het voor de politie ook moeilijk is. Het gebeurt op zoveel plekken."