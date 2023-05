Explosie in Hoorn bij voordeur vermoedelijk door zwaar vuurwerk

De voordeur en brievenbus van een woning aan de Boogschutter in Hoorn zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt na een ontploffing. Dit komt vermoedelijk door zwaar vuurwerk. De politie is op zoek naar getuigen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

