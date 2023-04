'Zorg voor vuurwerkverbod rondom molens en boerderijen in Drechterland'

Het moet klaar zijn met vuurwerk afsteken dichtbij molens, maar ook andere rietgedekte gebouwen. Daarom wil de stichting van molen De Krijgsman in Oosterblokker dat er een totaal vuurwerkverbod komt in de gemeente Drechterland. Via een brief hebben ze dit verzoek neergelegd bij de gemeente. Want de vrees is er dat het opnieuw misgaat.

Molen de Krijgsman

De met rietgedekte gebouwen - waaronder molen de Krijgsman, maar ook de historische boerderijen - moeten worden beschermd, vindt voorzitter Kasper Gutter van de stichting. De brand van molen Ceres in Bovenkarspel zit nog op hun netvlies, en op een herhaling zitten ze niet te wachten. "Hoe de Ceres molen weer is opgebouwd, is uniek. Dat vraagt veel tijd, energie en geld van mensen. Dat kun je één keer overbruggen, maar niet twee keer." Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft de molenaar mensen meerdere keren moeten aanspreken over het afsteken van vuurwerk dicht bij de molen. "Hij kreeg allerlei opmerkingen naar z'n hoofd, een grote mond en zelfs bedreigingen. Dat kan gewoon niet en moet stoppen", aldus Gutter. Vroeg erbij zijn Daarom is het volgens de stichting tijd dat er nu wat gaat veranderen. "Je ziet steeds meer dat er gekozen wordt voor een centrale vuurwerkshow. Daar lijkt een markt voor te zijn. Daarom opperen we dit nu bij de gemeente, we moeten er vroeg in het jaar bij zijn." Het is overigens niet de eerste keer dat er gevraagd wordt om een vuurwerkverbod. Vlak na de brand in molen Ceres opperde stichting De West-Friese Molens het bij alle zeven West-Friese gemeenten. Maar zonder succes. "Herhalen doet herkennen", zegt Gutter. Hij hoopt dat ook dat de gemeente Drechterland er nu wel iets mee doet. "De molens hebben een enorme historische waarde en zijn belangrijk voor onze omgeving."