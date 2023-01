Taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor afsteken enorme vuurwerkbom in Wognum

Drie verdachten van het afsteken van een vuurwerkbom, in een fietstunnel in Wognum, zijn veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk en 200 uur taakstraf. Een vierde verdachte is vrijgesproken. Dat is fors lager dan de 2,5 jaar cel die het Openbaar Ministerie eerder eiste.

Vuurwerkbom fietstunnel Wognum - NH Nieuws

Twee weken geleden zaten de vier verdachten, drie mannen uit Sijbekarspel en eentje uit Abbekerk, in de rechtszaal. De jongste was 22, de oudste 27. Zij zouden op oudejaarsavond 2020 verantwoordelijk zijn voor een harde knal in een fietstunnel, gevolgd door een enorme vuurbal. Video's van de explosie verspreidden zich snel op internet. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de tunnel was groot. Automobilist zag enorme vuurzee om zich heen Volgens de officier van justitie is het puur geluk geweest dat niemand gewond is geraakt. Zo reed een fietser op nog geen 200 meter van de plek, en reed een automobiliste net over de weg die op de tunnel ligt. "Ze hoorde een enorme knal en zag een vuurzee om zich heen. Door de luchtdruk van de explosie bewoog de auto. Ze was zich rotgeschrokken", aldus de officier. "Het was dom, onverstandig", zo zeiden de verdachten regelmatig. Spijt hadden ze, maar ook zeiden ze allemaal dat zij het niet waren die het vuurwerk hadden aangestoken, en in richting de neergezette jerrycans met benzine hadden gegooid. Wie het dan wel was wisten ze niet.

2,5 jaar cel geëist Ongeloofwaardig, aldus het Openbaar Ministerie. Ook al omdat drie van de vier op camera's te zien waren bij een tankstation, waar zij de jerrycans vulden. Voor één van de verdachten was volgens de officier van justitie te weinig bewijs. Maar de andere drie moesten wat hem betreft 2,5 jaar de cel in, omdat er sprake was van een levensgevaarlijke situatie. Maar dat gaat de rechter te ver, zo blijkt vandaag. Er is onder meer rekening mee gehouden dat de verdachten een blanco strafblad hebben, en hun leven op orde is. "Het lijkt erop dat hier sprake is van een eenmalige, maar niettemin uitermate ernstige misstap. Ook is het incident twee jaar geleden gebeurd. Kijkend naar vergelijkbare zaken vindt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf passend." En dus kwam de rechter tot een half jaar voorwaardelijk en 200 uur taakstraf. De verzochte schadevergoedingen door de provincie (55.000 euro) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werden afgewezen, omdat de juiste machtiging daarvoor ontbrak. Of er hoger beroep wordt aangetekend tegen de straffen is nog onduidelijk.