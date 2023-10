Weer explosie in Hoornse woonwijk: voordeur en hal beschadigd

In Hoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest bij een woning aan de Vijzelmolen. Rond 2.30 uur ging er vermoedelijk vuurwerk af bij de woning. Er raakte niemand gewond. Wel zijn de voordeur en hal beschadigd geraakt, meldt de politie.

Toen de explosie plaatsvond was de bewoner aanwezig in de woning, maar hij raakte niet gewond. Op foto's is te zien hoe de voordeur is beschadigd. Ook de brievenbus moest het ontgelden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de explosie.

De provincie wordt dit jaar opgeschrikt door een alarmerend aantal explosies. Meer dan dertig keer was het al raak, voornamelijk bij woningen en bedrijven. Ook in Hoorn waren er in september in dezelfde wijk al ontploffingen bij woningen aan de Windmolen en de Weidemolen, tientallen meters bij deze explosie vandaan.

Tot nu toe raakte er niemand gewond bij de explosies, maar zorgde het wel voor veel schade aan de huizen.