Joop (82) en Anke (76) van streek door vuurwerkbom: "Durf niet meer te gaan slapen"

Joop (82) en Anke Keizer (76) uit Hoorn hoorden vannacht een enorme knal beneden in hun huis. Wat bleek: er waren door de brievenbus twee zware Cobra-vuurwerkbommen gegooid. Ze zijn zich kapot geschrokken. "Ik voel me niet meer veilig."

Foto: Vuurwerkbom Hoorn Joop en Anke Keizer - Inter Visual Studio

"We werden gewekt door een enorme klap", vertelt Joop via de telefoon aan NH. "Ik dacht eerst dat de bliksem ons huis had geraakt. Dat werd gevolgd door minstens drie brandalarmen die afgingen. Er hing een gigantische rookpluim in huis en het was een grote pokkenbende beneden." Eén van de bommen ging niet af, maar de Cobra-vuurwerkbom die wel afging, zorgde ervoor dat de deur ontzet raakte en dat er een groot gat in de kruipruimte bij de voordeur werd geslagen. Tekst gaat verder onder de foto.

Vuurwerkbom Hoorn - NH Nieuws

De politie is vervolgens een flink deel van de nacht bezig geweest met sporenonderzoek rond hun huis aan de Weidemolen. Ondertussen werden Joop en Anke buiten door de buren opgevangen met warme kleding en koffie. De politie was namelijk nog bezig met het veiligstellen van de tweede bom, die niet was afgegaan. Joop heeft geen idee wie er achter deze actie zit. "We snappen er helemaal niks van. We hebben met niemand ruzie en nog nooit trammelant gehad. Je hoort ook wel eens dat dit soort explosies met drugs te maken hebben, maar die heb ik nog nooit in mijn handen gehad. Zelfs geen jointje." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Kapotte klok na vuurwerkbom Joop en Anke Keizer Hoorn - Aangeleverd

Niet alleen de voordeur en de kruipruimte raakten beschadigd, ook een oude klok die in de gang bij het echtpaar hangt is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Die klok had behoorlijk veel emotionele waarde voor Joop en Anke. Joop kocht hem zo'n veertig jaar geleden, toen de kinderen van het gezin nog heel klein waren. "Hij deed het al een flinke poos niet meer en recent hebben we de auto verkocht. Daarom hadden we geld om de rekening van 435 euro te betalen. Hij loopt nog wel, maar het glaswerk ligt in duizenden stukjes. Misschien zit het ook in het raderwerk. We hadden eindelijk geld om hem te laten maken, maar het mocht niet zo zijn."

"Mijn vrouw zit om de haverklap te huilen" Joop Keizer

Ondanks de heftige gebeurtenis slapen Joop en Anke vanavond 'gewoon' weer in hun eigen bed. "De politie bood aan om ons in een hotel te laten slapen, maar dat hebben we afgeslagen. We hebben een hele nacht slaap gemist en ik denk dat dat vanavond niet anders is." De gebeurtenis heeft diepe impact op het oudere stel. Joop, met trillende stem: "Mijn vrouw zit om de haverklap te huilen. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis. Ik zit ook te twijfelen of ik de brievenbus niet moet dichttimmeren, want je bent bang dat er nog een bom door de brievenbus komt. Ik ben 82 en ik durf niet eens meer te gaan slapen." De politie roept op getuigen zich te melden.