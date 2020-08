Hardloopveteraan Joop Keizer is niet te stoppen: "Ik geniet van het lopen"

HOORN - Kasten vol met prijzenbekers en medailles, dat is het eerste wat opvalt bij Joop Keizer in Hoorn thuis. Joop loopt sinds zijn jonge jaren hard. "Ik was altijd haantje de voorste met spelletjes op straat. Iedereen wilde mij er bij hebben, want ik kon het hardste rennen." En met zijn 79 jaar oud is hij nog altijd niet te stoppen. Volgend jaar wil Joop weer meedoen aan de Amsterdam Marathon. "Als het mij gegund is, dan loop ik de halve."

Op jonge leeftijd kreeg Joop al interesse voor het hardlopen. "Het begon op mijn elfde jaar. We gingen wekelijks naar de bioscoop op zondag. En daar zag ik de Olympische spelen en dat was in Helsinki meen ik. En daar liep Zátopek, die haalde drie gouden medailles." Maar hardlopen op jonge leeftijd kon in die tijd niet. Kinderen mochten niet meer lopen dan 60 meter, aldus Joop die destijds op atletiek zat. "Ik was geen sprinter. Ik wilde lang lopen, dus toen ging ik er weer af." Daarna heeft hij lange tijd niet meer hardgelopen. Joop begon op zijn veertiende met hele dagen werken in de fabriek en rookte veel. "Iedereen rookte, dus ik ging ook roken."

Joop stopte met roken en ging wedstrijden lopen. In 1960 werd hij derde van Nederland bij de junioren en vanaf dat moment stroomden de prijzen zijn kast binnen. "En toen was ik Joop Keizer, toen was ik iemand."

Op zijn zeventiende gaat Joop opnieuw op atletiek, als hij tijdens een Paasveldloop wordt geënthousiasmeerd om iets met het lopen te doen. "Een paar honderd mensen deden mee aan die veldloop, en ik werd derde. Ik kwam hoestend en proestend over de finish van die rooklongen. Iemand kwam naar me toe en zei: "Je moet op atletiek, je hebt een talent.""

Amsterdam Marathon

Joop deed ook mee met de allereerste editie van de Amsterdam Marathon in 1975. "Voor ons was het een ongelooflijk iets, dat in Amsterdam een marathon gehouden kon worden." Hij eindigde die dag als zevende en als derde Nederlander. Hij vond alleen het parcours destijds tegenvallen. "We werden zo snel mogelijk Amsterdam uitgeleid en liepen langs de Amstel en Uithoorn."

Dit jaar wilde Joop eigenlijk weer mee doen aan de marathon, maar aan dat doel kwam vijf weken geleden abrupt een einde. Tijdens een hardlooptraining viel hij en brak zijn schouder. "Ik heb heel veel pijn gehad en heel veel smerige pijnstillers moeten slikken, maar het gaat nu gelukkig iets beter. "

Gigantische prijzenkast

Als we Joop vragen naar zijn gigantische prijzenkast en op welke titels hij het meest trots is, pakt hij gelijk twee prijzen tussen uit. Eentje is de Iron Man op Hawai, omdat hij eigenlijk geen triatleet is. En eentje uit 1964. De enige prijs van een drielandenwedstrijd, omdat hij de meest opzienbarende prestatie had verricht op de 1500 meter, aldus Joop.



Maar al die prijzen in zijn huis is nog niet eens alles. "Ik heb een hoop weggeven. Als iemand jarig was in dat jaar of was geboren, dan vond ik dat leuk om te geven. Dat stelden ze erg op prijs."

Genieten

Joop geniet nog altijd volop van het hardlopen. Nu wel op een andere manier dan vroeger. "Vroeger was het toch de prestatie om te proberen om in de Nederlandse ploeg te komen en een reisje te verdienen daardoor. Dus eer. Nu is het eigenlijk meer voor de gezondheid."

Ook kijken mensen nu anders naar Joop als ze hem zien hardlopen. "Vroeger werd ik nagewezen en riepen ze: 'Ze hebben 'm al hoor.' En nu hoor ik: 'Respect hoor, goed hoor.' Dat vind ik toch wel grappig. Dat ik daar op mijn oude leeftijd van genieten kan."