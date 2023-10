Celstraf én vrijspraak voor 'inside job' met miljoenenbuit: "Schiphol in diskrediet"

Vier verdachten van een gigantische elektronicaroof van het terrein van een transportbedrijf bij Schiphol zijn vandaag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot celstraffen van zestien tot negentien maanden cel. Die straffen zijn flink lager dan het OM had geëist. Bovendien zijn twee van de zes verdachten vrijgesproken.

Bij de diefstal in juni 2019 werd voor ruim 2,3 miljoen euro aan elektronica buitgemaakt. Het ging onder andere om smartphones, drones en actiecamera's. Ook zat er een grote hoeveelheid tuinverlichting bij de buit, die enkele maanden later werd teruggevonden tijdens de inspectie van een loods op een bedrijventerrein in Beverwijk.

Het OM had eerder celstraffen van een kleine twee tot 4,5 jaar geëist tegen de verdachten. De verdachten hadden zich volgens de officier schuldig gemaakt aan een 'strak geplande, professioneel uitgevoerde diefstal', waarbij ze vrachtwagens en valse kentekenplaten gebruikten. Dat de straffen lager uitvallen heeft onder meer te maken met het feit dat de behandeling van de zaak lang op zich heeft laten wachten.

Terugbetaling

De rechtbank noemt de roof in het vonnis 'een ernstig feit waardoor grote financiële schade is berokkend'. "Verdachten hadden slechts oog voor hun eigen financieel gewin en hebben bedrijven op Schiphol in diskrediet gebracht." De verdachten moeten de opbrengst terugbetalen. Het gaat om bedragen van 50.000 euro.

Volgens het OM speelden twee werknemers van het bedrijf aan de Rangoonweg een cruciale rol bij de megadiefstal. Toen in de nacht van 4 op 5 juni de kust veilig was, gaven zij de criminelen groen licht om met vrachtwagens het terrein op te rijden en de elektronica in te laden.

Tekst gaat door onder de video.