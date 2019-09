Politie neemt bijna drie ton in beslag bij grootschalige actie in Beverwijk

BEVERWIJK - Bij de grootschalige zoekactie gisteren op bedrijventerrein Midi Center in Beverwijk hebben de opsporingsdiensten in totaal 262.000 euro in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie ook de hand weten te leggen op administraties van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken en een lading gestolen lampen.

De actie was gericht tegen witwaspraktijken. Aan de actie onder leiding van het Landelijk Parket werkten gistermiddag in totaal ruim 250 mensen en geldhonden. De actie startte om 12 uur 's middags en liep tot in de late avond door. Op het bedrijventerrein staan zo'n vijftig bedrijven. Ruim veertig daarvan waren telecombedrijfjes.

Bij politie, FIOD en OM waren signalen binnengekomen dat deze telecombedrijven zich, bewust of onbewust, meer met 'ondergronds bankieren' dan met telecommunicatie zouden bezighouden. Het vermoeden ontstond daarmee dat de telecomhandel slechts een façade was om het verplaatsen van grote geldbedragen mogelijk te maken en te verhullen.

Ondergronds bankieren

Via ondergronds bankieren worden jaarlijks miljarden euro's nagenoeg onzichtbaar en ontraceerbaar witgewassen. Het is een systeem waarbij geld wordt verplaatst buiten het zicht van banken en de instanties. Vooral bij criminelen is het een geliefde methode om snel en efficiënt geld wit te wassen.

Door de jaren heen zijn er op deze wijze vermoedelijk miljoenen euro’s verplaatst via telecombedrijven op het terrein.