Niets meer te zien van politie-inval Beverwijk: ondernemers nergens te bekennen

BEVERWIJK - Een klein wapperend stukje politielint is het enige wat er nog over is van de massale controle bij de bedrijven in het Midi Center in Beverwijk.

Het bedrijventerrein is inmiddels weer toegankelijk, maar de ondernemers lijken vanochtend niet aanwezig.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie kamden gisteren zo'n 250 medewerkers van de FIOD, Belastingdienst, OM Noord-Holland en politie tientallen bedrijfsunits uit. Het grootste deel van de bedrijven op het terrein is actief in de telecombranche.

Veel contant geld

De afgelopen tijd hebben de diensten meerdere signalen ontvangen dat de telecombedrijven zich meer zouden bezighouden met 'ondergronds bankieren' dan met telecommunicatie. Bij de doorzoekingen werden vervolgens grote hoeveelheden contant geld gevonden. Een deel daarvan zat verborgen achter een systeemplafond.