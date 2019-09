Vier Beverwijkse telecombedrijven verdacht van witwassen: grote som cash achter plafond

BEVERWIJK - Bij de doorzoekingen in het Midi Center in Beverwijk hebben de opsporingsdiensten vandaag grote hoeveelheden contant geld gevonden. Een deel daarvan zat verborgen achter een systeemplafond. Ook zijn er geldtelmachines aangetroffen. Het gaat om een tussenstand, want 'het onderzoek is voorlopig nog niet afgerond'.

Onder leiding van het OM kammen sinds vanochtend zo'n 250 medewerkers van de FIOD, Belastingdienst, OM Noord-Holland en politie tientallen bedrijfsunits op het afgesloten terrein uit. Veertig van de vijftig bedrijven op het hermetisch afgesloten terrein zijn actief in de telecombranche, maar zouden ook worden gebruikt als dekmantel om crimineel verkregen geld wit te wassen.

Met de invallen hopen de opsporingsdiensten bewijs te verzamelen dat die verdenking ondersteunt. De afgelopen tijd hebben de diensten meerdere signalen ontvangen dat de telecombedrijven zich meer zouden bezighouden met 'ondergronds bankieren' dan met telecommunicatie. De telecomhandels zouden 'slechts een façade' zijn om grote transacties mogelijk te maken en te verhullen.

Eerder werden bij enkele bedrijven op het terrein al eens grote sommen geld in beslag genomen. Bovendien is tijdens eerder onderzoek gebleken dat de betreffende bedrijven regelmatig worden bezocht door geldkoeriers en ondergrondse bankiers.

'Essentiële schakel tussen onder- en bovenwereld'

In een van de bedrijven zou dubieus geld zijn geïnvesteerd, dat vervolgens onder meer via landen in Oost-Europa en Dubai, maar ook via Nederlandse bedrijven wordt rondgepompt. Door de bedragen vaak over te schrijven, wordt verdoezeld waar het geld vandaan komt, en is het voor de opsporingsdiensten vrijwel een onbegonnen zaak om te herleiden wie het geld heeft binnengebracht. Het Beverwijkse bedrijventerrein is daarmee volgens het OM 'een essentiële schakel om crimineel geld vanuit de onderwereld naar de bovenwereld over te hevelen'.

Behalve 'een aantal verborgen plekken waar geld verstopt zat', zijn er ook geldtelmachines aangetroffen en in beslag genomen. Ook is bij meerdere bedrijven beslag gelegd op harde schijven en administratie gevonden. Voor vier bedrijven op het terrein waren op voorhand al sterke aanwijzingen van verdachte praktijken. De vertegenwoordigers van die bedrijven worden op een later moment verhoord.

Ook niet-verdachte bedrijven doorzocht

Hoewel de andere bedrijven niet verdacht worden, zijn hun panden wel doorzocht om zo eventueel bewijsmateriaal te verzamelen. Inmiddels is een groot deel van de bedrijfsunits doorzocht, al vermoeden de diensten nog tot in de loop van de avond bezig te zijn.

Loco-burgemeester Serge Ferraro van Beverwijk benadrukt dat de actie geen hetze tegen telecombedrijven is. "Maar ons doel is wel om een eind te maken aan witwaspraktijken of ander ondermijnend gedrag. In Beverwijk willen we malafide ondernemers en ondernemingen wegkrijgen en een veilig ondernemersklimaat creëren voor bonafide ondernemers en ondernemingen." Volgens Ferraro zal de gemeente niet aarzelen 'om maatregelen te nemen, zoals bedrijfspanden sluiten en een vergunningsplicht voor telecombedrijven."