Voor miljoenen aan elektronica gestolen uit loods op Schiphol

In totaal worden er veertig pallets met onder meer mobiele telefoons, drones en actioncamera's in de vrachtwagens gezet, waarna het trio zich met buit uit de voeten maakte.

In de nacht van 4 op 5 juni komen er rond 3.30 uur twee vrachtwagens aan bij het distributiecentrum aan de Rangoonweg. Een van de daders loopt de loods in en laadt met een meegebracht palletwagen een grote hoeveelheid elektronica in een van de vrachtwagens.

Behalve de hierboven genoemde elektronica namen de dieven ook dozen met tuinverlichting mee, al vermoedt de recherche dat ze daar niet voor kwamen. Van dat deel van de buit is een groot deel teruggevonden. Onderzoek leidde de opsporingsdiensten naar een loods op bedrijventerrein Midi-Center in Beverwijk, waar op 12 september vorig jaar 97 dozen met tuinverlichting werden gevonden. De eigenaar van de loods is aangehouden.

Inval Midi-Center Beverwijk

Het Midi-Center in Beverwijk werd de ochtend van 12 september hermetisch afgesloten, waarna de opsporingsdiensten 41 telecombedrijven op het terrein binnenstebuiten keerden in de hoop bewijslast voor witwaspraktijken aan te treffen.

Uiteindelijk werd er bijna drie ton aan contanten aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op administraties, geldtelmachines, vervalste merkproducten en een lading gestolen lampen.

Gebruikte vrachtwagens

De recherche vermoedt dat de inbrekers de rest van de buit uit de loods - telefoons, drones en camera's - in grote hoeveelheden hebben geprobeerd te slijten. Mogelijk vormen de gebruikte vrachtwagens aanknopingspunten.

Een van de vrachtwagens is lichtgekleurde DAF-bakwagen met het Duitse kenteken KLE-AQ-60. De andere vrachtwagen bestaat uit een witte trekker van het merk Renault en een witte oplegger van het merk Draco. Deze combinatie voerde in de nacht van de diefstal het Belgische kenteken 1-SET-340.

Taxichauffeur

Inmiddels is duidelijk dat de Renault-trekker op woensdag 17 april werd gekocht in de Gelderse plaats Vuren, en dat de twee mannen die de oplegger kochten rond 15.30 met een taxi bij het bedrijf aankwamen. Nadat de deal was gesloten, vertrok één van hen met dezelfde taxi. De recherche komt graag in contact met de taxichauffeur die de mannen heeft vervoerd.

Een van de twee kopers van de Renault is inmiddels aangehouden, de tweede wordt nog gezocht. Het gaat om een blanke, kale man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij spreekt met een Amsterdams accent, wordt Appie genoemd, en tussen de 30 en 35 jaar oud zijn.