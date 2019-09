Politie valt tientallen Beverwijkse telecombedrijven binnen in witwasonderzoek

BEVERWIJK - Als onderdeel van een groot onderzoek naar witwassen is de politie vanochtend een groot aantal bedrijven in het Midi Center in Beverwijk binnengevallen. Het grootste deel van de bedrijven is actief in de telecombranche.

Dat meldt de Landelijke Eenheid in een tweet. Het terrein is momenteel afgesloten, zodat de onder meer de politie, het OM, de FIOD en de Belastingdienst de bedrijfsunits ongestoord kunnen doorzoeken.





Dekmantel

De opsporingsdiensten vermoeden dat de telecomhandel op het terrein als dekmantel voor het witwassen van crimineel verkregen geld dient.





In totaal zijn er zo'n 250 medewerkers van de genoemde diensten aanwezig op het terrein. Ook worden er geldhonden ingezet, om eventueel grote sommen contant geld op te sporen.