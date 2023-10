Nieuwkomers Maulun en Le Roux ontbreken nog steeds bij FC Volendam, Cox wel inzetbaar

Het begint inmiddels wel lang te duren totdat alle transfervrije spelers die FC Volendam binnenhaalde beschikbaar zijn. Komend weekend tegen RKC Waalwijk kan trainer Matthias Kohler wel over George Cox beschikken, maar Robin Maulun en Luke Le Roux ontbreken opnieuw in de wedstrijdselectie van de Volendammers. Ook Brian Plat en Lequincio Zeefuik zijn niet van de partij in Waalwijk.

Foto: Spelers van FC Volendam vieren de overwinning op FC Utrecht - Pro Shots

FC Volendam presenteerde eind augustus de transfervrije Robert Maulun en Luke Le Roux. Weken hebben zij getraind om fit te worden, maar nog altijd zijn ze nog niet wedstrijdfit. Inmiddels zijn we twee maanden verder en hebben zij nog altijd geen minuut in het eerste elftal van FC Volendam gespeeld. "Het liefst willen zij ook spelen en onderdeel van de groep zijn. Dat hoort er ook bij", zegt Kohler. Aanwinst Cox George Cox is wel inzetbaar bij FC Volendam. De 25-jarige linksback brengt de nodige ervaring mee en dat kan de ploeg volgens Kohler goed gebruiken. "Ik denk dat hij persoonlijk deze interlandperiode goed heeft benut", zegt Kohler over zijn fitheid en integratie in het team. "Zijn persoonlijkheid, ervaring en volwassenheid zijn heel goed voor ons." Tekst loopt door onder de video.

FC Volendam-trainer Matthias Kohler over de nieuwskomers - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Tegenover de absentie van Maulun en Le Roux staat de mogelijke terugkeer van Xavier Mbuyamba. Hij staat alweer op het trainingsveld. De centrale verdediger speelde voor het laatst op 19 augustus tegen Go Ahead Eagles (4-1 verlies) en ontbrak in de daaropvolgende wedstrijden met een blessure. De club wilde daarover geen mededelingen doen. De suggestie dat hij een mogelijke transfer wide afdwingen, veegde FC Volendam wel van tafel. Belangrijke periode De afwezigen had Kohler er dit weekend graag bij gehad. FC Volendam gaat zaterdagavond namelijk op bezoek bij concurrent RKC Waalwijk. De Brabanders staan twee plekken hoger en hebben twee punten meer. Bij winst wipt Volendam dus over RKC heen. "Het zou een wedstrijd kunnen zijn die bepalend is. Dat weet je vaak achteraf pas", zegt Kohler, die dit als een belangrijke periode beschouwt. Na de wedstrijd met RKC wachten ontmoetingen met Excelsior en Ajax. Tekst loopt door onder de video.

Kohler: "Het is een wedstrijd die bepalend kan zijn" - NH Sport / Erik-Jan Brinkman