FC Volendam pakt eerste zege tegen FC Utrecht en geeft rode lantaarn af

FC Volendam heeft de eerste zege van het seizoen geboekt. Zij waren in eigen huis te sterk voor FC Utrecht: 1-0. Een doelpunt van Robert Mühren was genoeg voor de drie punten. Door de zege is Volendam van de laatste plaats af.

Foto: FC Volendam - Pro Shots / Erik Pasman

De wedstrijd stond wegens meerdere factoren onder hoogspanning. Aan de ene kant, omdat er geen uitsupporters van FC Utrecht waren in Volendam. De lokale driehoek had aanwijzigingen dat er opnieuw confrontaties zouden plaatsvinden. Het liep vorig jaar helemaal uit hand na de wedstrijd. Aan de andere kant staan beide ploegen in de krochten van de eredivisie. Genoeg ingrediënten voor een spannend duel. Volendam werd in de openingsfase in het zadel geholpen door een rode kaart voor Nick Viergever. Hij maakte een onbesuisde overtreding op Lequincio Zeefuik en na inmenging van de VAR werd de gele kaart omgezet in een rode. Logischerwijs kreeg Volendam veel kansen in het resterende deel van de eerste helft. Vooral Robert Mühren had tweemaal de openingstreffer op zijn schoen, maar vond doelman Vasilios Barkas beide keren op zijn weg. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Rode kaart voor Nick Viergever - Pro Shots / Erik Pasman

Het doelpunt dat voor de rust al in de lucht hing, viel snel in de tweede helft. Garang Kuol ging op avontuur, omspeelde Mark van der Maarel en gaf de bal op Mühren. Hij tikte binnen: 1-0. Volendam kende totaal geen moeite met Utrecht, maar het bleef door de kleine stand onnodig spannend. Zo kreeg Mats Seuntjens een gigantische kans. De invaller werd slecht verdedigd en kon in een rechte lijn richting het doel dribbelen. Hij schoot de bal echter vol op de paal naast Mio Backhaus, waardoor Volendam goed wegkwam. Kuol had in de slotfase het duel kunnen beslissen. Hij kreeg een leep balletje van Calvin Twigt, maar kon de 2-0 niet maken. Via Seuntjens creëerde Utrecht daarna nog een goede mogelijkheid. Zijn kopbal werd echter gekeerd door Backhaus. Ondanks de kansen van Utrecht was Volendam de winnaar. De laatste plaats in de eredivisie is afgestaan aan de bezoekers. Na de interlandperiode speelt FC Volendam in Waalwijk tegen RKC. De aftrap op 21 oktober is 18.45 uur. Opstelling FC Volendam: Backhaus; Payne, Plat (Buur/64), Mirani, Flint (Douiri/64); Twigt, De Haan, Zeefuik (Antonioli/79); Ould-Chikh, Mühren, Kuol (Booth/87)