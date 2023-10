Verlaten bakwagen met verdachte lege vaten Eemnes waarschijnlijk drugsafval

Langs de Te Veenweg Zuid in Eemnes is dinsdagochtend een bakwagen gevonden met daarin meerdere verdachte lege vaten. De politie laat weten dat het waarschijnlijk om een dumping van drugsafval gaat.

Verdachte vaten gevonden in Eemnes Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Na de vondst is een deel van de weg afgezet en heeft de forensische opsporing onderzoek gedaan op de weg die parallel loopt aan de A27. Wat de inhoud van de vaten is, is nog niet duidelijk.