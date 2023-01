Tientallen vaten, maatbekers en gasflessen gedumpt in 't Twiske: 'Lijkt op drugsafval'

Een opmerkelijke vondst in 't Twiske vanochtend: langs de Lange Jap in Den Ilp zijn tientallen vaten, maatbekers en gasflessen aangetroffen. "Ik ben natuurlijk geen expert, maar dit lijkt op drugsafval", aldus de beheerder van het recreatiegebied.

De dader heeft weinig moeite gedaan om de dump te verbergen, want de vaten en flessen zijn in de berm van de Lange Jap gedumpt. Op basis van de etiketten lijkt het erop dat de vaten ooit zijn gebruikt voor autoshampoo en olijven in olie, vertelt de beheerder.

Unieke vondst

Hoewel bossen en recreatiegebieden doorgaans populaire plekken zijn om drugsafval te dumpen, is deze vondst voor 't Twiske uniek. "Gelukkig komt dit nauwelijks voor", aldus de beheerder, die al 23 jaar voor Recreatieschap Noord-Holland werkt, maar zich vondsten van deze omvang niet kan heugen.