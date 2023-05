Tennissers ruiken indringende geur bij club Zuid-Scharwoude, lijkt drugsafval te zijn

Vooral bij de ingang van de tennisclub werd de lucht goed geroken. Het leek uit de sloot te komen; het water had ervan een roodbruine kleur gekregen. "De stof die is aangetroffen is een synthetische stof, die rechtstreeks is gedumpt in een put, met als gevolg dat de stof in het oppervlaktewater terecht is gekomen", zo meldt de gemeente Dijk en Waard nu.

"Om veiligheidsredenen zijn de eigenaren en organisaties die grenzen aan het oppervlaktewater vanochtend vroeg direct geïnformeerd. Het gaat om de volkstuinvereniging, de kinderboerderij, de hondenschool, de moskee en de jeu de boules vereniging."

Er wordt nu alles aan gedaan om het water weer schoon te krijgen. "De gemeente reinigt het riool en het Hoogheemraadschap spoelt - door het gemaal aan te zetten - de watergangen door, waardoor de stof in het water verdunt. Er wordt, zolang het nodig is, meerdere keren per dag getest. Zodra het veilig is om het water weer te gebruiken, worden deze organisaties geïnformeerd."

'Continue aandacht'

Naast dat het afval wordt opgeruimd, en de effecten voor de gezondheid en het milieu in kaart worden gebracht, wordt ook onderzocht waar het drugsafval vandaan komt. Burgemeester Maarten Poorter heeft gesproken met de tennisvereniging. "Gelukkig zijn de klachten van tennisleden verminderd en maken ze het inmiddels weer goed. Het is helaas zo dat drugs en de overlast daarvan een rol spelen in onze samenleving. Deze dumping geeft maar weer aan dat veiligheid onze continue aandacht vraagt."