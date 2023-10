Aanrijding en schop in gezicht tegen 14-jarige: één jaar cel na 'pepernotenruzie'

De 26-jarige Jorin D. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De inwoner van Hoorn is schuldig bevonden aan een poging tot zware mishandeling van een 14-jarige jongen, die vorig jaar een pepernoot tegen zijn auto had gegooid. Het Openbaar Ministerie eiste 40 maanden cel.

Hoe één enkele pepernoot meerdere levens overhoop haalt. Op 20 november van vorig jaar wordt zijn auto geraakt door een pepernoot, als de 26-jarige Hoornaar met zijn vriendin en drie kinderen in de auto zit. Kwaad gaat hij te voet achter twee pubers aan. Hij krijgt ze niet te pakken, maar als hij ze later alsnog ziet, rijdt hij één van hen aan. Daarna verkoopt hij de jongen nog een schop in het gezicht.