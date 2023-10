Valse verklaring en veel spijt na 'pepernotenruzie': OM eist 40 maanden cel

Het Openbaar Ministerie heeft veertig maanden cel geëist in de zogenaamde 'pepernotenruzie'. Het gooien van een pepernoot tegen de auto van de 26-jarige Jorin D uit Hoorn, mondde in november vorig jaar uit in een mogelijk opzettelijke aanrijding en een schop tegen het hoofd van een 14-jarige jongen uit dezelfde plaats. "Ik heb er enorm veel spijt van."

Is er sprake van een bewuste aanrijding en dus poging tot doodslag, of niet? Tegenstrijdige verklaringen in de rechtbank van Alkmaar, dinsdagmiddag. De verdachte erkent het slachtoffer te hebben geschopt ('Ik weet niet op welke plek'), maar ontkent hem met de auto te hebben aangereden. "Ik weet zeker dat ik hem niet heb geraakt."

Verschillende getuigen zagen een ander beeld. Een dag na het incident vertelde één van hen al tegenover NH/WEEFF: "We hebben alles zien gebeuren. Die jongen werd aangereden op de stoep. Ik zag hem door de lucht vliegen en hij belandde op de motorkap van de auto. Daarna kreeg hij nog twee trappen."

Een andere getuige gaf aan dat het leek alsof de verdachte 'een penalty nam'. En weer een andere getuige meldde aan de politie: "Het was een pure poging tot doodslag." De verdachte: "Misschien zag het er vanuit een ander perspectief anders uit?"

Geweldsexplosie

Het slachtoffer - een minderjarige jongen van 14 jaar - liep schaafplekken op rug en gezicht op en ook kapotte kleding. Aanleiding voor de geweldsexplosie was het gooien van pepernoten, waarvan er eentje de auto van de 26-jarige inwoner van Hoorn raakte. Hij rende - ondanks een flinke ribblessure - achter het slachtoffer en zijn vriend aan, maar die ontkwamen.

Toen hij het duo alsnog zag - rijdend in zijn onverzekerde auto - 'beukte' hij volgens de officier van justitie zijn auto met twee voorwielen op de stoep. "Met maximaal 15 kilometer per uur, harder niet", verklaarde de verdachte vandaag tegenover de rechter. Vervolgens schopte hij het slachtoffer tenminste één keer. "Ik was kwaad en in paniek. Maar mijn gedrag is op geen enkele manier goed te praten. Daar heb ik heel veel spijt van."

Angstig

Het slachtoffer gaf aan lange tijd angstig te zijn geweest. "Ik durfde niet op bepaalde plaatsen te komen en durfde ook niet meer in een auto te zitten. Nu gaat het gelukkig beter. Ik vind het fijn dat hij zijn excuses aanbiedt."

De 26-jarige man uit Hoorn werd vorig jaar snel na het incident opgepakt en zat in totaal al zes maanden vast. Mede omdat hij tegen de regels in contact had met getuigen in de zaak. En juist de verklaringen van die getuigen aandragen, zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de rechtbank. Eén van de getuigen had namelijk aangegeven een valse verklaring te hebben gegeven, op last van vrienden en de vriendin van de verdachte. "Op het moment dat dit speelde, zat ik vast in Alphen aan den Rijn. Ik weet van niets", was de reactie van de verdachte.

'Glashard liegen'

De officier van justitie sprak over 'glashard liegen', 'halve waarheden' en eiste veertig maanden gevangenisstraf, met aftrek van de periode dat de verdachte al vast heeft gezeten. Hij ziet zowel de aanrijding als het schoppen tegen het hoofd als een poging tot doodslag. "De aanrijding was in niets minder gericht dan op de dood. Het schoppen was de finishing touch. Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij er goed vanaf is gekomen."

De ingediende materiële schade van honderdtwintig euro en vijfentwintighonderd euro immateriële schade, achtte hij redelijk. Dat vond de advocaat van de verdachte ook. Maar hij pleitte wel voor vrijspraak. Daarbij verwees hij naar de stappen die de laatste maanden zijn gezet om (financiële) problemen op te lossen. "Mijn cliënt heeft al zes maanden vast gezeten. Wie is erbij gebaat als hij weer naar de gevangenis gaat? Voor hem is vrijheid onbetaalbaar."

De uitspraak is over twee weken.