Verdachte (26) van 'pepernotenruzie' zit weer vast na verboden contact met getuigen

Een nieuw hoofdstuk in de rechtszaak van de Hoornse 'pepernotenruzie'. De 26-jarige verdachte mocht de afhandeling ervan in vrijheid afwachten, maar ging niet snel na zijn vrijlating opnieuw in de fout. En dus zit hij weer in de gevangenis.

Een nieuwe wending in de 'pepernotenruzie' - NH NIeuws

Het is een nieuwe episode in een toch al opmerkelijk verhaal. Eind november vorig jaar liep een ruzie tussen twee tieners en de verdachte uit Hoorn helemaal uit de hand. Een van de twee werd eerst aangereden en vervolgens werd het slachtoffer geschopt. "De twee jongens hadden bij een supermarkt pepernoten naar de auto van de man gegooid en die heeft ze daarna blijkbaar achtervolgd", vertelde een ooggetuige destijds tegen NH.

De verdachte had spijt van zijn daad, zo vertelde hij tijdens een vorige zitting. Hij zat toen al ruim drie maanden vast. "Het zijn 100 dagen van pijn, onzekerheid en verlies. De kinderen begrijpen het niet en mijn vrouw heeft paniekaanvallen. Daarnaast is er veel materiële schade. Ik heb geen baan meer en de schulden lopen op." De rechtbank schortte de voorlopige hechtenis op en dus was de verdachte - voorlopig - weer vrij man. Totdat hij opnieuw in de fout ging. Want niet lang na zijn vrijlating vond er een ontmoeting plaats met twee personen die nog als getuigen in deze zaak worden gehoord. En dat betekent dat hij de voorwaarden van zijn vrijlating heeft geschonden. Dus werd hij opnieuw opgepakt.

"Ik had nooit met ze in gesprek moeten gaan" Verdachte pepernotenruzie over ontmoeting met getuigen

Verre van slim, erkende ook de vader van drie kinderen. "Ik heb nooit de intentie gehad om deze mensen te spreken. Ik heb het contact niet geïnitieerd. Je zou kunnen zeggen dat het mij is overkomen. Het is niet goed gegaan. Ik had nooit met ze in gesprek moeten gaan. Ik was net weer bezig om dingen op te pakken en zou snel beginnen met werken." De advocaat van de verdachte wil dat er wederom een einde wordt gemaakt aan de gevangenisstraf, maar de officier van justitie reageerde fel. Zij beschreef het gedrag van de verdachte als een 'dikke middelvinger richting justitie'. Boeten "Ik snap heel goed dat ik moet boeten", las de inwoner van Hoorn voor in de rechtbank van Alkmaar. "Ik wil graag zeggen dat ik zeker geen maling heb aan het hof en de regels. Ik besef dat dit grote gevolgen heeft. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw en mijn drie kinderen. Ik vraag om nog een kans, om de schade die is ontstaan op te ruimen. Ik ben een enorme ezel, maar ook deze ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen." De inhoudelijke behandeling van de 'pepernotenruzie' vindt later plaats. Morgen wordt bekend of hij langer in voorarrest blijft of niet.