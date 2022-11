'Pepernotenruzie aanleiding voor bewuste aanrijding 14-jarige jongen in Hoorn'

Een ruzie over het gooien van pepernoten zou de aanleiding zijn geweest voor de opzettelijke aanrijding van een 14-jarige jongen in Hoorn. Dat zegt een vrouw, die het voorval heeft zien gebeuren. Daarna werd de jongen ook nog mishandeld. "Wat was er gebeurd als we een minuut later kwamen aanrijden?"

Gerrit Achterberghof / Maasweg in Hoorn - NH Nieuws / Michiel Baas

De vrouw, die anoniem wenst te blijven, kwam met haar vriend aanrijden op het moment van de aanrijding. "We hebben alles zien gebeuren. Die jongen werd aangereden op de stoep. Ik zag hem door de lucht vliegen en hij belandde op de motorkap van de auto. Daarna kreeg hij nog twee trappen. Op het moment dat mijn vriend uitstapte en begon te roepen, vluchtte de man. Ik denk dat hij schrok. Toen heb ik snel 112 gebeld." Toen de politie arriveerde op de kruising van het Gerrit Achterberghof/Maasweg ontfermde ze zich over een andere jongen, die samen met het slachtoffer was. "Hij was helemaal in shock. Hij zat onder een deken bij ons in huis. Het slachtoffer ging op een brancard de ziekenauto in. Hoe het met hem gaat, weet ik niet. Ik ken de jongens ook niet."

Volgens de jongen die samen met het slachtoffer was, was een incident met pepernoten de oorzaak van de heftige gebeurtenis. "Ze hadden bij een supermarkt pepernoten naar de auto van die man gegooid en die heeft ze daarna blijkbaar achtervolgd", zegt de ooggetuige. "Hoe hard de auto reed op het moment van de aanrijding weet ik niet, maar het leek alsof hij optrok. Het was echt een bewuste actie." Heel heftig De schrik zit er een dag later nog flink in. "We zijn gisteravond tot laat met de politie bezig geweest, omdat wij als getuigen zijn gehoord. Heel heftig dit. Je denkt ook: wat zou er zijn gebeurd als we een minuut later waren gekomen? " Na de aanrijding en de mishandeling is een 25-jarige man uit Hoorn opgepakt. Hij zit nog vast. De politie kan de aanleiding niet bevestigen. "We zijn het aan het onderzoeken en moeten nog enkele getuigen spreken, waaronder het slachtoffer", aldus een woordvoerder. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.