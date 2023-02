Verdachte 'pepernotenruzie' toont berouw: "100 dagen van pijn en verlies"

De 25-jarige man die wordt verdacht van het opzettelijk inrijden op en het mishandelen van een 14-jarige jongen uit Hoorn, heeft spijt van zijn daad. Hij spreekt van 100 dagen van pijn, onzekerheid en verlies. De verdachte van de 'pepernotenruzie' mag zijn proces in vrijheid afwachten. "Ik ben geen slecht persoon."

Rechtbank in Alkmaar - NH Nieuws / Carina Gutker

De advocaat van de verdachte pleitte in de rechtbank van Alkmaar voor directe opschorting van de voorlopige hechtenis, in afwachting van de behandeling van de zaak. De officier van justitie ging hier niet in mee en wil dat Jorin D. voorlopig vast blijft zitten. "Hoe kun je dat nou zeggen?", zuchtte de vrouw van de verdachte. Van de rechter mag D. naar huis. Vorig jaar ging het op zondag 20 november helemaal mis in Hoorn, toen een ruzie tussen twee tieners en een automobilist compleet uit de hand liep. Een van de twee werd eerst aangereden en vervolgens werd het slachtoffer geschopt. Niet veel later werd Jorin D. door de politie aangehouden. Door de lucht Een getuige deed een dag na het incident haar verhaal tegenover NH Nieuws/WEEFF. "We hebben alles zien gebeuren. Die jongen werd aangereden op de stoep. Ik zag hem door de lucht vliegen en hij belandde op de motorkap van de auto. Daarna kreeg hij nog twee trappen." Ook zei ze de aanleiding van het incident te kennen, dat plaatsvond ter hoogte van de Gerrit Achterberghof/Maasweg in Hoorn. "De twee jongens hadden bij een supermarkt pepernoten naar de auto van de man gegooid en die heeft ze daarna blijkbaar achtervolgd", aldus de ooggetuige. "Hoe hard de auto reed op het moment van de aanrijding weet ik niet, maar het leek alsof hij optrok. Het was echt een bewuste actie." Tekst gaat verder onder de foto.

Gerrit Achterberghof / Maasweg in Hoorn - NH Nieuws / Michiel Baas

De verdachte uit Hoorn, een vader van drie kinderen zonder strafblad, zei in Alkmaar 'niet te weten waar de plotselinge woede vandaan kwam'. "Daarom ga ik graag in behandeling, om te kijken waar dit vandaan is gekomen." Daarnaast wil hij zijn excuses aanbieden aan het slachtoffer. De verdachte uit Hoorn las in de rechtbank een emotionele brief voor. Hij stelde precies 100 dagen in hechtenis te zitten. "100 dagen van pijn, onzekerheid en verlies. De kinderen begrijpen het niet en mijn vrouw heeft paniekaanvallen. Daarnaast is er veel materiële schade. Ik heb geen baan meer en de schulden lopen op." Liefhebbende vader Het vervolgde: "Ik heb de afgelopen 100 dagen veel tijd gehad om na te denken. Veel geleerd over het leven. Ik had dit nooit moeten doen, maar ik ben geen slecht persoon. Ik ben een liefhebbende vader en probeer een goede partner te zijn. Ik heb mijn gezin verwoest, maar dit verdien ik niet. En mijn gezin al helemaal niet."