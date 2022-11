14-jarige jongen opzettelijk aangereden en mishandeld in Hoorn

Een 14-jarige jongen is zondag rond 16.10 uur in Hoorn opzettelijk aangereden en vervolgens mishandeld. Een 25-jarige man uit Hoorn is korte tijd later door de politie aangehouden. Het incident vond plaats op het Gerrit Achterberghof/Maasweg.

Waarom de man dit deed is vooralsnog niet bekend. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek en zoekt naar getuigen en camerabeelden.

De verdachte had de jongen eerst aangereden, stapte daarna uit en heeft het slachtoffer vervolgens onder meer geschopt. Na het incident ging de 25-jarige man er vandoor. Niet veel later werd hij door de politie aangehouden.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

