25-jarige man uit Hoorn langer vast na opzettelijke aanrijding 'pepernotenruzie'

De jongen uit Hoorn werd eerst aangereden en vervolgens werd het slachtoffer onder meer geschopt. De vrouw, die het voorval aan de Gerrit Achterberghof/Maasweg in Hoorn heeft zien gebeuren, heeft gezien hoe de jongen op de stoep werd aangereden.

"Ik zag hem door de lucht vliegen en hij belandde op de motorkap van de auto. Daarna kreeg hij nog twee trappen. Op het moment dat mijn vriend uitstapte en begon te roepen, vluchtte de man. Ik denk dat hij schrok. Toen heb ik snel 112 gebeld."

Volgens een jongen die samen met het slachtoffer was, was een incident met pepernoten de aanleiding voor de heftige gebeurtenis. "Ze hadden bij een supermarkt pepernoten naar de auto van die man gegooid en die heeft ze daarna blijkbaar achtervolgd." Maar dat kon de politie niet bevestigen. Niet veel later na de aanrijding, werd de 25-jarige man aangehouden.

De schrik zat er bij de getuige goed in. "Je denkt ook: wat zou er zijn gebeurd als we een minuut later waren gekomen?" De politie onderzoekt de zaak.