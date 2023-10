In Limmen geliefde homoseksuele priester wint van bisdom en mag weer kerkdiensten draaien

"Absoluut verrassend", noemt Jan Veldt (90) het dat hij weer kerkdiensten mag begeleiden in Limmen. Het bisdom verbood hem eind vorig jaar voor te gaan in eucharistievieringen. Maar de strijdbare, gepensioneerde priester liet zich niet zomaar wegsturen en tekende beroep aan. De kerkelijke rechtbank heeft de sancties ingetrokken.

Jan Veldt, zelf homoseksueel, werd in 1960 ingewijd als priester. Inmiddels is hij al een tijdje met pensioen, maar onder meer in de Corneliuskerk van Limmen blijft hij een graag gezien gezicht. Regelmatig wordt hij daarom gevraagd eucharistievieringen te begeleiden.

In 2021 komt er vanuit Rome een decreet, met de boodschap dat homorelaties niet gezegend mogen worden. Het leidt tot internationaal protest en veel priesters leggen de oproep naast zich neer. Ook priester Veldt, die in 2010 een homoseksueel stel zegende, komt in verzet. Hij besluit datzelfde jaar - op zijn 88ste verjaardag - een Agapé viering te houden bij het Amsterdamse homo-monument, naast de Westerkerk. Een dankgebed waarmee de verbondenheid tussen de aanwezigen en God wordt uitgedrukt.

In 2022 besluit het bisdom van Haarlem-Amsterdam de missen van de gepensioneerde priester te verbieden. Hij zou de katholieke leer en leefstijl onvoldoende ondersteunen als 'founding father' van de stichting RK homo-emancipatie.

Celibatair tot pensioen

"Ik heb tot na mijn pensioen celibatair geleefd", reageert Veldt. "Pas toen ik ergens in de 70 was, heb ik een hele sympathieke man ontmoet. We hadden een klik en dat groeide uit tot een hele fijne relatie."