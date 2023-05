Volendamse parochiepriester op non-actief na verdenking van sturen 'schadelijk mediabericht'

Een kapelaan van de Volendamse katholieke kerkparochie is door het bisdom Haarlem-Amsterdam geschorst nadat er aangifte tegen hem is gedaan. De kapelaan zou volgens de aangifte een 'schadelijk mediabericht' naar een minderjarige hebben gestuurd. Hij is volgens het bisdom zolang het onderzoek loopt geschorst. Het verhaal rond de kapelaan is het gesprek van de dag in Volendam.

De politie benadrukt aan NH dat de medewerker ervan wordt verdacht één schadelijk mediabericht te hebben verstuurd. En dat er op dit moment één aangifte ligt. Het onderzoek loopt nog.

Als de medewerker schuldig wordt bevonden, heeft hij kans op een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

Gesprek van de dag

Dat er een onderzoek loopt naar de kapelaan is het gesprek van de dag in Volendam. Ouders zijn geschrokken en hebben veel vragen. De medewerker van de kerk was heel actief met jongeren. Zo was hij met tieners aan het gamen en maakte hij vlogs.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam laat aan NH weten dat de medewerker van de kerk op dit moment niet werkzaam is voor de katholieke kerk en dat hij ook niet aanwezig is in Volendam. "Natuurlijk zijn wij heel erg van geschrokken van de aangifte", is het enige wat de woordvoerder erover wil zeggen.

Hoe lang het onderzoek nog zal duren, is niet bekend.