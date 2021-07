Gepensioneerde priester zegent homostellen: "Je moet je tegen onrecht verzetten"

Na de kranslegging worden de aanwezigen uitgenodigd om brood en druivensap te nemen. "Brood staat niet alleen voor ons dagelijks brood, maar ook voor gerechtigdheid. Dat iedereen mag zijn wie hij is. En voor genade. Met de druivensap brengen we een toost uit op welbevinden en voorspoed", aldus gepensioneerde priester Veldt.

Veldt, die onder meer verbonden was aan de Corneliuskerk in Limmen, kwam op het idee van de manifestatie nadat in maart van dit jaar het nieuws vanuit Rome kwam dat homorelaties niet gezegend mogen. Na de 'indrukwekkende' toespraak van André van Duin tijdens de Dodenherdenking en zijn verwijzing daarbij naar het homomonument, besloot Veldt al snel dat dit de locatie zou worden voor de manifestatie. "Een goede vriend van mij zei: 'Jan, dat is de plek, daar gaan we het organiseren'."

Veldt - zelf homoseksueel - vindt het belangrijk zich uit te spreken tegen het officiële standpunt van de katholieke kerk dat homoseksualiteit 'intrinsiek ongeordend' en 'de beleving ervan zondig is'. "Deze visie is achterhaald, daarom verzet ik mij ertegen. Want, zolang deze visie gehandhaafd wordt, voedt dat de homofobie, de homovervolging en de homohaat."