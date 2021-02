Homoseksuele pastoor Valkering wordt pastorie Vredeskerk uitgezet

AMSTERDAM - Pierre Valkering, de pastoor die in 2019 uit de kast kwam waarna hij werd ontslagen, wordt morgen uit zijn ambtswoning in de Vredeskerk in de Pijp gezet. Tijdens een kort geding oordeelde de rechter dat Valkering niet in de pastorie mag blijven wonen.

Valkering werd na zijn 25-jarig jubileum ontslagen, nadat hij een boek had uitgebracht waarin hij bekendmaakte homoseksueel te zijn. Volgens de kerk zou hij zijn celibaatsverplichting hebben geschonden. Valkering ging tegen het besluit in beroep bij de Congregatie van de Clerus in Rome.

"Ik verlang ernaar dat de kerk weer vleugels krijgt, dat mensen er blij mee zijn. Het is dan belangrijk dat er op een wat menselijkere manier met homo's wordt omgegaan en vooral dat er niet over gezwegen wordt", vertelde Valkering toen aan AT5.

Hoewel Valkering meldde dat zijn ontslag met succes was aangevochten, werd de vervolging toch doorgezet. De zaak werd voorgelegd aan paus Fransiscus, die zijn ontslag bevestigde.

Hoger beroep

Valkering besloot om naar de rechter te stappen om in hoger beroep te gaan tegen zijn ontslag. Hoewel die procedure nog loopt, moet de priester toch morgen al zijn woning uit. Dat komt omdat het bisdom Haarlem-Amsterdam, een van de zeven bisdommen van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, hier een kort geding voor had aangespannen.

Het bisdom zegt de situatie te betreuren en hoopt geen deurwaarder te hoeven gebruiken. Dat Valkering uit de pastorie moet vertrekken noemen ze ‘de logische consequentie van het besluit van het bisdom Haarlem-Amsterdam om Valkering te ontslaan uit het ambt van de pastoor van de Amsterdamse parochie wegens onder meer schending van de celibaatsverplichting'.

Op 30 december oordeelde de rechter dat Valkering uit de pastorie moet. De uitzetting vindt morgen plaats.

Onredelijk

Ludith Haarsma, de advocaat van Valkering, zegt in een reactie aan AT5 dat Valkering in verzet zal gaan. "Er loopt nog een hoger beroep en hij wil dat afwachten. Hij heeft er alles aan gedaan om met het bisdom in gesprek te komen. Hij vindt dat er gerekend wordt met oude aantijgingen en dat is oneerlijk. Hij krijgt een alternatief in Alkmaar aangeboden, maar dat vindt hij onredelijk."