Dick en Huub overladen met liefde na dreigbrief: 'Oprotten hier, vieze homo's'

Tussen alle lieve verhuiskaartjes vond Dick donderdag een vreemde envelop op de deurmat van zijn net gekochte huis in Stompetoren. Toen hij hem samen met zijn man openmaakte, schrokken ze. 'Wij houden niet van homo's hier, ga terug naar waar jullie vandaan komen', stond er. "Het greep me echt heel erg aan. We waren er juist zo warm ontvangen", vertelt Dick tegen NH Nieuws.

Dick en Huub met de brief vol homohaat - Maaike Polder / NH Nieuws

Dick (58) en Huub (51) vertellen erover aan de keukentafel in hun appartement in Zaandam. Eind volgende maand verhuizen ze eindelijk naar hun veel grotere droomhuis aan de rand van Stompetoren, een dorp in de gemeente Alkmaar met zo'n tweeduizend inwoners. "Het was niet makkelijk om Dick weg te krijgen uit de Zaanstreek hoor", grapt Huub, die zelf oorspronkelijk uit Utrecht komt. De twee kennen elkaar al twintig jaar, maar zijn officieel pas anderhalf jaar samen en overduidelijk kneiterverliefd. Voor ons op tafel ligt de haatbrief die beiden erg verdrietig maakte.

Hun nieuwe adres staat erop en hun namen verkeerd gespeld als Dirk en Huib - NH Nieuws

Tijdens het klussen in hun nieuwe huis afgelopen weken heeft het stel gezellige aanspraak van hun nieuwe, passerende dorpsgenoten. Dick: "We hebben ons ook maar meteen aangemeld bij de ijsclub en als vrijwilliger bij het jeugdhonk. Ik ben huisman - al háát ik dat woord - en heb dus tijd genoeg." Toen hij afgelopen donderdagmiddag de post in Stompetoren bij elkaar grabbelde om thuis gezellig samen met Huub open te maken, had hij de brief met homofobe teksten dan ook niet verwacht. "Ik heb nog nooit negativiteit gevoeld over dat ik homo ben. Maar toen werd ik ineens als vies beticht. Als een viezerik."

Quote "Als je het niet eens ben met onze levens, dat is oké, maar práát dan met ons. En stuur niet zo'n laffe brief" Dick

Huub: "Ik merkte dat jij na die brief echt even uit het veld geslagen was. Je zag de verhuizing even niet meer zitten hé?" Dick knikt: "Ik word neergezet als een tweederangsburger. Dat is verschrikkelijk." Hij voelt zich aangetast in zijn 'zijn', legt hij uit. "Terwijl ik iedereen juist accepteer zoals 'ie is. En ook als je het niet eens bent met wie wij zijn en met onze levens, dat is oké, maar práát dan met ons. En stuur niet zo'n laffe brief. Dat is echt niet oké." Huub besluit een bericht te plaatsen in de Facebookgroep van Stompetoren, waar ze door buurtjes tijdens het klussen natuurlijk meteen voor waren uitgenodigd. Bij een foto van de brief schrijft hij: 'Iemand een idee van wie dit afkomstig is en hoe ermee om te gaan?' Massale steun van dorp Het dorp ontplóft van verontwaardiging. Hier een paar van de tientallen reacties: 'Ik schaam me hier kapot voor. Jullie zijn van harte welkom mannen', 'Er wonen hier meerdere mannenstellen, zoals wij, en hebben nergens last van', 'Wij als Stompetorenaren dulden geen mensen die zo praten' en 'Misselijk 'grap', diegene heeft een steekje los'. Dick: "We krijgen zelfs bloemen en kaarten van totaal onbekenden, sommigen met hun adres en een uitnodiging. Ze distantieerden zich massaal van de brief."

Quote "Dick en Huub? Ja, ik heb ze al ontmoet en het zijn zulke aardige kerels. Helaas heb je overal van dit soort idioten. Het blijft een dorp." Buurvrouw

Ook Dicks kinderen en hun vrienden en familie reageren geschrokken. "De een kan er niet over stoppen met praten, de ander barst in tranen uit." Beide mannen slikken zichtbaar emotioneel af en toe hun eigen tranen ook weg. "Het doet ons allemaal heel goed." Als NH Nieuws langsgaat bij hun nieuwe huis reageren ook daar mensen geschrokken en beschaamd. "Dick en Huub? Ja, ik heb ze al ontmoet en het zijn zulke aardige kerels. Helaas heb je overal van dit soort idioten. Het blijft een dorp. Maar ze zijn hier hartstikke welkom hoor", zegt hun directe buurvrouw. "Ah, wonen ze hier? Dan kunnen ze van mij volgende week een bloemetje verwachten hoor", reageert een stel dat langs hun nieuwe huis loopt verontwaardigt.

Een van de vele steunbetuigingen na de dreigbrief - NH Nieuws

De mannen hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie en hopen dat de dader(s) worden gepakt, maar niet per se voor zichzelf. "Huub, jij bent een zandbakhomo, uit de kast gekomen op de kleuterschool. En ik ben ook al twintig jaar uit de kast. Wij hebben elkaar en staan samen sterk. Wij zijn wat ouder en weerbaar, maar genoeg jonge homo's niet. Ook zij moeten zichzelf kunnen vinden." Gayparade over Noordervaart Hoewel de homofobe brief grote indruk maakte op ze, bestaat over de verhuizing naar hun droomhuis in Stompetoren echt geen twijfel. Huub: "Ik laat me niet pakken door zo'n stom kutbriefje van één persoon." Hun nieuwe thuisdorp heeft volgens hem juist laten zien waar het groot in is. "Ik bedoel: wow, met zoveel lieve reacties heb ik me nog nooit zo welkom gevoeld. Ik denk dat de maker van de brief niet had gedacht dat hij zoveel positiviteit teweeg zou brengen. En we wonen straks vlak bij de Noordervaart, dus ik denk dat ik daar een gayparade ga organiseren. Een bootjesparade tot in Stompetoren, dat hebben ze denk ik nog nooit gezien."

Volgend jaar een gayparade in Stompetoren? - Maaike Polder / NH Nieuws

Reactie dorpsraad Stompetoren Ook Sylvester Liefting van de dorpsraad merkt dat de haatbrief aan de nieuwe bewoners veel indruk maakt. "Ikzelf schrok er ook van. Er gebeurt een hoop in Stompetoren, maar iets van deze aard heb ik nog nooit meegemaakt. Het staat hier helemaal op z'n kop. Ze zijn hier juist welkom. Ik hoop voor ze dat het snel overwaait en dat ze het zich niet aantrekken. En ik hoop dat het hun kijk op Stompetoren niet verandert", zegt hij tegen NH Nieuws. Reactie gemeente Alkmaar Burgemeester Emile Roemer reageert tegen NH Nieuws: "Gisteren heb ik contact opgenomen. In eerste plaats om ze een hart onder de riem te steken, in de tweede plaats omdat iedereen in onze gemeente zich thuis en veilig moet voelen. Een voorval als dit mogen we nooit accepteren. Ik heb ze geadviseerd aangifte te doen. Zal er zelf ook bij de politie aandacht voor vragen."