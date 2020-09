Corneliuskerk in Limmen gaat ruim twee jaar na brand weer open: "Gewoon thuiskomen"

En dat is belangrijk voor Johan: "Dat voelt heel mooi, heel goed", vertelt hij tevreden. "Dat is verbonden aan Limmen, aan onze voorouders, die ook alles hebben gedaan en geld opgebracht hebben. Zij hebben de kerk opgebouwd rond dat verhaal van Cornelius."

Op 3 mei 2018 raakte een groot deel van het interieur en het dak zwaar gehavend bij een grote brand . Ook het schilderij van de beschermheilige ging verloren, maar is nu opnieuw geschilderd en is vrijdag op zijn oude vertrouwde plek gehangen.

Pastoor Johan Olling van de Corneliuskerk kijkt er naar uit. "Ik merk gewoon aan heel veel mensen in Limmen dat dit kerkgebouw hoort bij dit dorp", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dus ja, het is gewoon thuiskomen."

De kerk is voorlopig alleen in het weekend te gebruiken omdat er nog werkzaamheden bij het achtergedeelte uitgevoerd moeten worden. De verwachting is dat het werk komende kerst klaar is en de kerk volledig open kan gaan.