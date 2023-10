Hoorn viert 450 jaar Slag op de Zuiderzee: Jan Haring blijft de grote held

Het is de tweede keer dat Hoorn stil staat bij deze historische gebeurtenis uit 1573. Op de vraag waarom zegt Ron Dol van de organisatie: "Je kan beter zeggen, waarom niet? 125 jaar geleden werd in een Kroniek al geschreven: 'Waarom viert Hoorn dit niet?' Het is een omslag geweest in de geboorte van Nederland."

Daarvoor moeten we terug naar 11 oktober 1573. De dag waarop het onmogelijke toch gebeurt. De eigenlijk onverslaanbare Spaanse vloot wordt aangevallen door de Watergeuzen, Ze weten het Statenjacht de Utrecht te enteren, met daarop ook admiraal Bossu, de leider van de Spanjaarden.

Verwarring door losgesneden admiraalsvlag

Matroos Jan Haring klimt in de mast en snijdt de admiraalsvlag los. Daardoor denken de Spanjaarden dat Bossu zich heeft overgegeven en een deel van hun vloot slaat op de vlucht. De ommekeer in de Tachtigjarige Oorlog. Haring moet zijn heldendaad overigens wel met de dood bekopen. Hij wordt doodgeschoten als hij probeert naar beneden te klimmen uit de mast.

Hoe dan ook, reden genoeg om jaarlijks bij stil te staan vindt organisator Dol. "Deze slag was vergeten, weggezakt bij de mensen. Het Westfries Museum, het Westfries Archief, de archeologische dienst en Stichting Hoorn Kunst en Cultuur hebben de handen ineengeslagen om daar wat aan te doen."