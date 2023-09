Duikers hopen nog op restanten Spaanse vloot van de Slag op de Zuiderzee in 1573

Bij de Slag op de Zuiderzee in 1573 ging de onoverwinnelijk geachte Spaanse vloot ten onder. Eerst tegen de watergeuzen bij Marken en later definitief voor de kust van Hoorn. De slag zou een keerpunt blijken in de strijd tegen de Spanjaarden. Op dit moment wordt door duikers gezocht naar overblijfselen van die slag. Na anderhalf week zoeken is helaas nog niets uit die tijd boven water gehaald. "Maar ik geef nooit op," zegt onderwaterarcheoloog Wouter Waldus. "Het moet er liggen."

Op de bodem van het IJ ter hoogte van Schellingwoude zouden resten moeten liggen van de scheepsblokkade die de watergeuzen in 1573 opwierpen tegen de Spaanse galjoenen van admiraal Bosse. "Vorig jaar vonden we aanwijzingen dat er mogelijk wrakken liggen", vertelt Wouter, "we weten dat de geuzen daar een blokkade hebben gemaakt van oude schepen, stenen van de gesloopte kerk van Schellingwoude en zelfs grafstenen."

Op vier plekken is tot drie meter in de bodem van het IJ naar resten van die blokkade gezocht maar helaas niets gevonden. "Dat is heel jammer," zegt Wouter, "maar dat wil niet zeggen dat er niets ligt. Het is een bodem van hele zachte klei dus het kan best zijn dat het veel dieper ligt." Alleen voor dit moment hebben ze de zoekactie in het IJ moeten staken en verplaatst naar het Markermeer ter hoogte van Hoorn en Enkhuizen.

Spaans galjoen

Daar zijn in het totaal nu zeven wrakken aangetroffen. "Vier hebben we al gevonden en onderzocht. Helaas geen oud Spaans oorlogschip. Eén wrak komt uit de 16e eeuw en is te klein en de rest uit andere tijden. Misschien dat we geluk hebben met de overgebleven drie."

Het Markermeer is een kerkhof van duizenden schepen uit verschillende eeuwen. "Dat is voor een archeoloog prachtig maar maakt een specifieke speurtocht naar Spaanse galjoenen extra ingewikkeld."