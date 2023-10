Feestweekend Hoorn: Slag op de Zuiderzee 450 jaar geleden

Het is 450 jaar geleden dat de watergeuzen de Slag op de Zuiderzee wonnen van de Spaanse vloot. Het hele weekend staat Hoorn, waar de slag voor de kust heeft plaatsgevonden, in het teken van deze overwinning.

De slag vond in 1573 tijdens de Tachtigjarige Oorlog plaats. Volgens Marian Vleerlaag, werkzaam bij het Westfries Museum en organisator van het evenement, is dit een onderbelichte maar historisch erg belangrijke zeeslag.

"Die slag in de Zuiderzee is een beetje een vergeten zeeslag, terwijl het echt een sleutelmoment is. Doordat de Spanjaarden verslagen werden door de geuzen, hadden zij niet langer de overheersing. Daardoor ontstond het recht op vrije handel en het recht op eigen geloof en rechtsstaat. Dit was echt het begin van de geboorte van Nederland. En een belangrijk moment, want de voorspoed van het West-Friese gebied startte op dat moment", laat Vleerlaag op NH Radio weten.

Druk programma

Om dit te vieren staat de stad dit weekend bol van de activiteiten. Vleerlaag: "Er zijn meer dan 100 activiteiten door de hele stad. Zaterdag is er bijvoorbeeld een lezingsprogramma, en in de avond zijn ar allerlei acts. Van toneel tot aan muzikale optredens en van een vlootschouw tot een klimmuur. Er is echt van alles te doen, en alles is gratis!"

Het hele programma kan je hier vinden.