West-Friese band Momentum speelt eigen rockopera bij Slag op de Zuiderzee-viering

De viering van de Slag op de Zuiderzee wordt aankomend weekend groots gevierd in Hoorn. Naast verschillende activiteiten zijn er theaterstukken en muziekoptredens. De West-Friese band Momentum heeft het 450-jarig jubileum van de slag gebruikt voor een eigen rockopera, dat ze zondag meerdere keren zullen spelen.

Het idee voor een zelfgemaakte rockopera ontstond vorig jaar, toen de band een voorproefje kreeg van de activiteiten dit weekend. "Fons is toen aan de slag gegaan met de teksten, die allemaal van zijn hand komen", zegt Marc Schouten van Momentum. "Dat kan hij heel goed. We hebben het aan de organisatie voorgelegd, die direct enthousiast waren over dit initiatief."

Volgens Fons Flotman sluit de muziek van Momentum goed aan op het thema van de viering. Om het verhaal goed te kunnen vertellen en vertalen in hun muziek, moest de band in de geschiedenis duiken om meer informatie te krijgen over dit bijzondere treffen tussen de watergeuzen en Spanjaarden.

Schouten vertelt dat hij vroeger in de geschiedenisles hoorde dat er tijdens de Tachtigjarige Oorlog niet veel gebeurde. "Maar hoe meer je er over leest, hoe meer het begint te leven. Dan kom je er achter dat het toch wel echt bijzonder is wat zich daar op de Zuiderzee heeft afgespeeld."

Als inspiratie voor de rockopera is de aanloop, de Slag op de Zuiderzee zelf, en de nabeschouwing gebruikt. "Dat hebben we in segmenten geknipt", vertelt Fons Flotman. "En bij ieder stukje hebben we de tekst van de geschiedenis omgezet naar liedjes. Het was een heel ambitieus plan, en door de korte tijd hebben we besloten om niet een hele opera te maken, zoals bijvoorbeeld 'Tommy' van The Who, maar er een mini-opera van te maken."

Live op de Appelhaven in Hoorn

Voor de uitvoering van het stuk maakt de band gebruik van een groot scherm, waarop het verhaal van de verteller en de band te zien zal zijn. "Dat doen we ook met schilderijen, die bewerkt worden zodat ze kunnen bewegen", zegt Schouten. "Ook andere beelden worden gebruikt, die synchroon lopen met de muziek. Voor degenen die het niet goed kunnen volgen hebben we het complete verhaal ondertiteld."