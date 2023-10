Geen lullig steegje maar echte boulevard voor Slag op de Zuiderzee-held Jan Haring

Is het zeeheld Jan Haring geweest die het keerpunt in de geschiedenis veroorzaakte, het definitief afdruipen van de Spanjaarden tijdens de Slag op de Zuiderzee bij Hoorn in 1573? Absoluut. Tenminste: als het aan de mythe die om deze mysterieuze matroos hangt ligt. En in plaats van een klein steegje in Hoorn, verdient hij zijn eigen Jan Haring-boulevard, vindt de organisatie van de viering van de Slag op de Zuiderzee.

De wind waait ruig over het Markermeer aan de Westerdijk vanochtend. Toepasselijk bij hoe het er mogelijk 450 jaar geleden aan toe moet zijn gegaan. Omdat de nieuwe boulevard langs de Westerdijk officieel nog geen naam heeft, pakt de organisatie van de viering van de Slag op de Zuiderzee in Hoorn, haar kans. Een guerrilla-actie. Aan de voet van de dijk, bij het startpunt van het fietspad, worden vandaag twee straatnaamborden onthuld: de Jan Haring Boulevard. "Jan Haring heeft eigenlijk alleen maar een steegje en hij is toch de held van de Slag op de Zuiderzee, gaat de mythe, dus het is tijd voor een mooie boulevard voor de man", is Ron Dol van de organisatie overtuigd. Jan Haring grijpt de vlag In vol ornaat klimt Jan Haring, in het dagelijks leven acteur Jeroen Wals, in de straatnaampaal om de vlag van het bord te trekken. Voor nu heet deze plek de Jan Haring Boulevard. Want zo moet het 450 jaar geleden voor de kust van Hoorn zijn gegaan. Ron: "Zo heeft Velius - kroniekschrijver van Hoorn - het opgetekend. Geus Jan Haring, matroos, is aan boord geklommen van het Spaanse admiraalschip en daar heeft hij de vlag uit de mast getrokken. En vroeger was het zo dat als de vlag uit de mast weg is, de vlag wordt gestreken, dat slecht nieuws is. De Spaanse schepen van de vloot, die vluchtten meteen terug en daarmee hadden de geuzen de slag gewonnen." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Onthulling Jan Haringboulevard Hoorn ter ere van de Slag op de Zuiderzee - NH Nieuws / Chantal Bos

De overwinning op de Spanjaarden maakt de weg vrij voor het ontstaan van Nederland. Een periode van glorie voor de stad Hoorn breekt aan. "We hebben dit verhaal in Hoorn nog nooit goed onder de aandacht gebracht. Alkmaar Ontzet vieren we al 125 jaar, ook in Leiden wordt het allemaal groots gevierd. Daar is het nu hier ook tijd voor." Muziek, theater en een vlootschouw, dit weekend wordt de Slag op de Zuiderzee groots gevierd met een uitgebreid programma.

Hoorn viert de Slag op de Zuiderzee Op 14 en 15 oktober is het groot feest in Hoorn. De havenstad viert de vrijheid tijdens de feestelijke herdenking van de Slag op de Zuiderzee. Een weekend lang bruist de historische binnenstad van gratis activiteiten voor iedereen: muziek, theater, historische schepen, kinderactiviteiten, marcherende schutters en zingende geuzen. Kinderen kunnen de held uithangen in Hoorn, er zijn stadswandelingen, verhalen over vrijheid, lezingen (van onder andere schrijfster Simone van der Vlugt) en op zondag vindt de eerste HoornSail plaats met vlootschouw.