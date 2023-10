Legia Warschau trapt na: Alkmaar overspoeld door Poolse internettrollen

Waarschuwde de gemeente Alkmaar gisteren haar werknemers al voor Poolse trollen die haatberichten sturen; het trollenleger lijkt het inmiddels op alles voorzien te hebben wat 'Alkmaar' is. Van de Kaasmarkt tot het Stedelijk Museum. Er is niets 'goeds' aan de stad volgens Pools-lijkende recensenten. Kaasvader Willem Borst haalt zijn schouders op. "Mensen die het niks lijkt, kunnen we missen als kiespijn."

"Saaie stad", staat er in een recensie over de Alkmaarse kaasmarkt tussen de verder overwegend positieve reacties, en het regent 1-ster beoordelingen op Google: ook bij het Stedelijk Museum Alkmaar en het Beatles Museum.

Aanleiding voor alle negatieve reacties is vrijwel zeker de escalatie rondom het Conference League-duel vorige week donderdag tussen AZ en Legia Warschau. Daarbij kregen Poolse supporters, spelers en de clubleiding van Legia het aan de stok met beveiligers, ME en politie bij het stadion in Alkmaar.

Niets mee te maken

De reactie en de aangekondigde maatregelen vanuit Alkmaar, politie en justitie, onder meer het voortaan weren van supporters van de club, leiden tot groot onbegrip bij de Poolse club en haar aanhangers. Gisteren deelde Legia een video waarin ze de gemeente en de politie xenofobie, agressie en discriminatie verwijten.

"Dit is belachelijk natuurlijk, want wat hebben wij daar mee te maken?", vraagt kaasvader Willem Borst zich af. "De kaasmarkt blijft gewoon hartstikke leuk en gezellig om naar toe te komen. Mensen die het niks lijkt, kunnen we missen als kiespijn."

Tekst gaat verder onder foto's.