In nieuwe video beschuldigt Legia Warschau Alkmaar van discriminatie en agressie

Voor Legia Warschau is de kous na de incidenten van vorige week donderdag nog niet af. Na het Conference League-duel in Alkmaar tegen AZ liep het volledig uit de hand en werden er twee spelers aangehouden. De club heeft via het eigen YouTube-kanaal een video geplaatst waarin ze de gemeente Alkmaar en de Nederlandse politie xenofobie, agressie en discriminatie verwijten.

Over wat er precies is gebeurd lopen de meningen uiteen. Maar volgens de vierhoek (de Alkmaarse gemeente, politie, Openbaar Ministerie en AZ) hebben twee van de Poolse spelers personeel van AZ mishandeld. Een van de beveiligers zou daarbij zijn elleboog hebben gebroken en een hersenschudding hebben opgelopen.

Voor en na de wedstrijd ging het mis bij het AFAS Stadion in Alkmaar. Supporters van Legia bestormden voor de aftrap het vak waar zij in moesten plaatsnemen, omdat ze vonden dat ze te lang moesten wachten voordat ze naar binnen mochten. De Mobiele Eenheid probeerde dit te voorkomen, maar dat lukte niet door het zware geweld dat werd gebruikt door de fans. Een ME'er raakte hierbij bewusteloos en twee anderen lichtgewond.

In de video, die in de stijl is gemaakt van een achter-de-schermen-video, is de reis van Legia naar Nederland, het verblijf in Hotel Fallon, een verslag van de training en het verloop van de wedstrijd te zien.

Tussendoor komen mensen van de club aan het woord. Zij zeggen te zijn tegengehouden en ondervraagd door de politie in Alkmaar met de vraag wat ze kwamen doen, volgens hen alleen omdat ze Pools spraken. Dat zou zijn gebeurd terwijl ze op donderdag bij het station liepen.

Op een later moment in de video vertelt een vrouw dat haar ongeveer hetzelfde is gebeurd. Zij liep met een groepje medewerkers van Legia door Alkmaar om de stad te verkennen, zegt zij. Totdat de groep naar eigen zeggen agressief werd tegengehouden en ondervraagd werd door de politie. Ze zegt ook dat de politie haar heeft verteld dat niet alleen de fans van Legia Warschau niet in de stad mochten zijn, maar geen enkele Pool.

Interviews met betrokkenen

Na ongeveer 19 minuten is het meest heikele punt voor de Polen, het incident met de spelers, bereikt. Er volgen interviews met diverse mensen die bij de wedstrijd aanwezig waren. Zoals iemand van het Legia Media Team, een Pools lid van het Europees Parlement, een Duitse ondernemer die op uitnodiging van Legia bij de wedstrijd aanwezig was en de Nederlander Rinke Rooijens. Hij heeft een productiebedrijf in Polen.

Allemaal beweren ze hetzelfde: de lokale vierhoek in Alkmaar heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie en agressie tegen Polen. Ze spreken er schande van. Over het eigen supportersgeweld houdt iedereen zijn mond.

NH heeft de gemeente Alkmaar om een reactie gevraagd, maar die nog niet ontvangen.