Treurnis bij AZ-coach Jansen over escalaties na Legia: "Het is niet goed te praten"

Met een lach start Pascal Jansen nog het interview. Maar al snel verschijnt er een serieuze blik op zijn gezicht. Net als iedereen bij AZ is er ook bij de Alkmaarse coach veel treurnis na de escalatie over de gewonnen wedstrijd tegen Legia Warschau (1-0).

Op de persconferentie die vooral over de topper Ajax - AZ zou moeten gaan, ging het bijna alleen over de ongeregeldheden na AZ - Legia Warschau. Pascal Jansen: "Wat er na de wedstrijd van gister gebeurde, is heel vervelend en leidt vooral af."

Veiligheidscoördinator

Als je al over één dieptepunt kan spreken in alle gewelddadige chaos, dan is het waarschijnlijk de mishandeling van de veiligheidscoördinator. De medewerker van AZ liep waarschijnlijk een hersenschudding en een gebroken elleboog op door toedoen van twee spelers van Legia Warschau. "Het is niet goed te praten."

