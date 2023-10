Zaankanters dolblij met starterswoning die ze eigenlijk niet kunnen betalen

Het duurt nog een jaar voor ze de sleutel krijgen, maar ze mochten toch al even een blik in hun nieuwe huis werpen. Joey Kessellaar is een van de tien gelukkigen die is ingeloot voor een spiksplinternieuwe starterswoning. Hij kan het huis betalen omdat Zaanstad het leeuwendeel van de kosten gaat dragen. "Anders was het niet te doen", laat Joey weten.

"Ik heb echt enorm veel geluk gehad", laat Joey weten. "Ik denk dat ik een engeltje op mijn schouder heb." Zaanstad levert volgend jaar de eerste tien woningen op voor starters met een klein budget. De bewoners hoeven maar 92.000 euro te betalen voor de woningen die ruim twee ton kosten, Zaanstad betaalt de rest.

De afspraak is wel dat de bewoners er minimaal tien jaar in moeten wonen voordat ze het mogen doorverkopen op de vrije markt. Als ze toch eerder weg willen, moet het verkocht worden aan iemand met gelijkwaardig startersbudget.

Uit de grond gestampt

Harrie van der Laan, Wethouder Wonen van Zaanstad, is erg in zijn nopjes dat de woningen snel uit de grond gestampt worden. De gemeente wil namelijk nog 200 van dit soort constructies neer zetten voor Zaankanters. "Het is echt alleen voor Zaankanters", laat de wethouder weten, die met deze nieuwe regeling meer lucht in de verstopte woningmarkt hoopt te blazen.

Joey is in gedachten al aan het kijken waar de bank en de tv komen te staan. Na het bouwen hoopt hij in 2024 de sleutel te ontvangen.