Wonen in oude barakken en bunkers, op het Hembrugterrein in Zaandam kan dat

Het heeft jaren geduurd, maar in september is het eindelijk zover: Lonneke Worm en haar gezin gaan eindelijk wonen in hun zelfgebouwde huis op het Hembrugterrein. Het is een bijzondere plek, want hier werden twintig jaar geleden nog bommen en granaten geproduceerd. Lonneke is de eerste bewoner, maar uiteindelijk zullen hier 26 gezinnen met elkaar een kunstenaarsenclave beginnen.

"Hier komt de keuken", zegt Lonneke Worm, wijzend naar een plastic bak met cement, terwijl ze tussen de steigers en de spaanplaten loopt. Het heeft de 'Hemburgers', zoals ze zichzelf noemen, bijna vijf jaar gekost alle vergunningen rond te krijgen om van start te gaan met de verbouwing.

Waar gaat al mijn geld heen?

"Doordat het zo lang duurt en de bouwkosten gigantisch zijn gestegen, heeft niet iedereen de eindstreep gehaald", zegt Lonneke teleurgesteld. "Je denkt: waar gaat al mijn geld heen?" Lonneke had enorm zin om te klussen aan haar eigen huis, maar haar gebouw bleek op sommige plekken zo rot dat ze tot haar grote spijt veel uit handen heeft moeten geven.

"We hebben bijna alle kozijnen moeten teruggeven aan de timmerman", vertelt ze teleurgesteld. Op de vraag of ze alles nog een keer zou doen met de kennis van nu, twijfelt ze geen moment: "Ja! Meteen!"

In het oude waslokaal van de voormalige munitiefabriek is buurvrouw Anita Star ook druk bezig. Eindeloos heeft zij verf lopen afkrabben. De ruimte is enorm en dat komt haar goed uit, want uiteindelijk moet dit een atelier worden. Eind december hoopt ze er dan toch echt in te kunnen gaan. "Het is alleen nog even zoeken naar een plek voor de kerstboom", grapt ze.

Bijzondere band

De kinderen van Anita weten niet beter dan dat ze ooit gaan verhuizen. "Mijn middelste zegt gelijk: 'koppijn!', als je vraagt wat vergunningen zijn." Maar door de enorme uitdaging die alle Hemburgers hebben meegemaakt, is de band sterker dan ooit.

Anita: "Iedereen gaat door hetzelfde proces heen en dat bindt enorm." Het staat in groot contrast met de straat waar ze huidig woont: "Daar zeggen de buren elkaar geen gedag. Hier is die verbinding er nu al."