Zaans burgerberaad heeft grootse plannen met wonen: 'Op naar de uitvoering'

Hoe het woningtekort op te lossen in Zaanstreek-Waterland? Honderden burgers dachten daarover mee de afgelopen maanden tijdens het burgerberaad G1000. Tijdens de slotbijeenkomst werd er gestemd over de voorstellen van de verschillende werkgroepen. Op voorhand hebben gemeenten en woningcorporaties er mee ingestemd serieus naar de voorstellen te kijken.

Iets meer dan 130 mensen stemmen mee over de voorstellen in zalencentrum De Tulp in Zaandam. Dat zijn veel minder mensen dan in april, toen er nog ruim driehonderd inwoners meedachten in Wormer over oplossingen voor het woningtekort. Toch zit de sfeer er goed in, zeker nadat er blauwe petjes worden uitgedeeld als de techniek voor het stemmen de organisatie in de steek laat.

"Ik vind het heel leuk", zegt Anne Boon. Als burger werkte ze nauw samen met anderen in een zogeheten werkplaats aan voorstellen over waterstanden en een groene omgeving in buurten. "Ik wens het eigenlijk iedereen toe, het is heel goed voor het vertrouwen tussen politici en burgers om dergelijke burgerraden te organiseren."

