Bewoners willen zelf met oplossing woontekort komen tijdens burgertop in Wormer

Senioren niet op 20 hoog, tiny houses en vergeten hoekjes invullen. Het is een greep uit de meest uiteenlopende plannen die op grote vellen papier worden geschreven in sporthal De Spatter in Wormer. Ruim driehonderd bewoners uit Zaanstreek-Waterland staken vandaag de koppen bij elkaar om een oplossing te vinden voor het grote woningtekort in de streek.

Het is dag één van de grote burgertop en ondanks het slechte weer gelijk goed bezocht. Het enorme participatieproject moet een serieus initiatief worden waar echt geluisterd wordt naar de burgers. De deelnemers die vandaag naar de sporthal zijn gekomen hopen dat dit ook echt gebeurt. "Als je wat te zeggen wil hebben moet je meedoen", zegt een deelnemer. Een ander laat weten dat ze er de hele dag mee bezig zijn dus dat er zeker geluisterd zal worden.

Zaanstad, Wormerland en Purmerend doen mee met het project en hebben al aan gegeven de ideeën een eerlijke kans te geven. "Alle goeie idee die er uit komen daar zullen we mee aan de gang gaan", belooft de wethouder wonen van Zaanstad, Harrie van der Laan. Wel moeten de plannen eerst bekeken worden op haalbaarheid. "Het is niet zo dat we zeggen bedankt voor het meedoen, we gaan er echt wat mee doen", aldus de wethouder.

Niet van achter een tafeltje bedacht

Ondertussen worden de vellen papier op de tafeltjes volgeschreven. Leegstand bewoonbaar maken, groen bouwen, maar niet in het groen, komt veel voor op de vellen papier. Er zijn veel ideeën, maar niet iedereen weet hoe ze uitgevoerd moeten worden. "Het is altijd een verrassing waar de deelnemers mee komen", zegt Mirjam de Pagter van stichting G1000.nu. Zij organiseren het evenement en begeleiden de bewoners in het hele project. De centrale vraag is hoe het wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit moet zien

Volgen wethouder Van der Laan kunnen de ideeën heel vernieuwend zijn. "Mensen die met het vak bezig zijn kunnen vaak kokerdenken", zegt hij. "Je doet dit voor de mensen in de streek, en als die met goede ideeën komen is het anders dan als je het achter een tafeltje bedenkt."

De aankomende weken worden alle ideeën verder uitgewerkt, op 1 juli is er een burgerraad en wordt er gestemd op de voorstellen die er dan liggen.