Run op tijdelijke woningen in Purmerend: "Meer dan honderd inschrijvingen"

Meer dan honderd mensen hebben zich afgelopen weekend ingeschreven voor een tijdelijke woning in Purmerend. Vanaf vrijdag was het voor Purmerenders mogelijk om zich in te schrijven voor een van de tweehonderd woningen. Op 17 februari stopt de inschrijving, dan worden de woningzoekenden getoetst door de gemeente.

De containerwoningen aan de Verzetslaan in Purmerend. - RTV Purmerend

Purmerend heeft 200 tijdelijke woningen beschikbaar voor urgent woningzoekenden. Een derde deel van dat aanbod is voor mensen die direct een dak boven hun hoofd nodig hebben, maar niet op de urgentielijst staan. Daar hebben zich in een weekend al meer dan honderd mensen voor ingeschreven. "Het is voor Purmerenders die tussen wal en schip vallen", zegt een woordvoerder van de gemeente. Er moet dan gedacht worden aan mensen die geen urgentie hebben, maar wel het huis uit moeten door bijvoorbeeld een scheiding of omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. Wanhopige woningzoekers Dat er een run is op tijdelijke woningen in Purmerend is niet zo gek. Er is een enorme vraag in de regio naar de zogeheten flexwoningen. Vanmorgen werd bekend gemaakt dat onze regio er binnen één tot twee jaar duizenden extra flexwoningen bij krijgt. Meerdere grote steden in Noord-Holland en Flevoland werken gezamenlijk aan een overeenkomst die ze willen ondertekenen met woonminister Hugo de Jonge.

Wanneer de woningen in Purmerend vrijkomen is onzeker, omdat ze nu al bewoond worden. Pas als er mensen verhuizen of de maximale contractduur van twee jaar wordt opgezegd, maken de nieuwe aanmelders een kans. Oekraïners Op de Verzetslaan staan 108 tijdelijke woonunits, waarvan er 40 aan vluchtelingen uit Oekraïne zijn toegewezen. Deze zullen waarschijnlijk in april vrijkomen. De Oekraïners worden dan overgeplaatst naar de opvang in het voormalige Horizon College. "Dat project heeft vertraging opgelopen omdat bouwmaterialen steeds duurder zijn geworden", zegt de gemeente. De 40 woningen worden dan direct klaargemaakt en verdeeld onder de woningzoekenden van Purmerend. Purmerenders kunnen zich tot 17 februari opgeven voor de tijdelijke woningen.